Pablo Esser: "Si pasa lo peor me tengo que quedar, poner la cara y sacar el club adelante"

El presidente de Sportivo Belgrano afirmó estar preocupado, pero ocupado en la situación deportiva que atraviesa el equipo en el Federal A. "Hemos hablado mucho con el entrenador, jugadores y directivos. La conclusión no puede ser en caliente y la solución no es cambiar entrenadores. Esa situación el club ya la vivió y no terminó bien", indicó Esser.

El presidente de Sportivo Belgrano, Pablo Esser, se mostró preocupado por la situación del equipo en el Federal A, donde marcha en la penúltima colocación de la tabla y a un punto del descenso. Este martes se acercó al entrenamiento y tuvo una extensa charla con los jugadores y el cuerpo técnico buscando motivar al plantel en la recta final del torneo.

En diálogo con El Periódico, Esser ratificó la continuidad de Carlos Mazzola y afirmó entender al hincha que hoy se encuentra muy desilusionado con los resultados deportivos. "El hincha quiere ganar el domingo, a los insultos y el desagrado no puedo más que decirles que tienen razón, la realidad del club no es la que nosotros imaginamos cuando armamos este plantel, esa es la verdad y estamos en una situación que no queremos", afirmó el directivo.

"Esta situación a uno lo moviliza, yo no estoy acostumbrado a esto, he manejado más de 10 años el fútbol de Sportivo pero gracias a Dios no he vivido nunca algo como esto y te pone en situación de repensar algunas cosas. No estamos en el lugar que queremos estar, estamos preocupados, pero también nos estamos ocupando. Todavía no estamos en descenso, faltan 7 fechas y no hemos estado nunca en descenso", agregó.

"No me saco el lazo, hemos tenido muchas equivocaciones en la parte deportiva y las asumimos, no hay nada raro", dijo Esser.

"Cambiar de entrenador no es la solución"

Esser dejó en claro que la continuidad de Carlos Mazzola al frente del equipo nunca estuvo en duda y afirmó haberlo visto con entereza para seguir pese a los resultados. "Hemos hablado mucho con el entrenador, jugadores y directivos, pero la conclusión no puede ser en caliente, somos directivos y no solo hinchas. Antes de despedir a un entrenador hay que ver cuál es la solución, y traer un nuevo entrenador faltando seis fechas no creo que sea esa la solución porque si pierden tres fechas más habría que cambiarlo de nuevo, entonces no", explicó.

"La decisión nuestra es que el entrenador tiene que seguir porque no es culpable de la actualidad, es parte pero no culpable, y no creemos que sea una solución cambiarlo", remarcó.

"El club ha tenido una mala experiencia cuando se fue al descenso en 2015, con otra comisión. Pasaron cuatro entrenadores en la temporada pensando que cambiar el DT cada dos meses era la solución y nos fuimos al descenso igual. Este mismo club tiene comprobada esa situación", agregó.

"Los Jugadores no se sacan la responsabilidad"

Por otro lado, Esser contó las conclusiones luego de la reunión mantenida ayer con el cuerpo técnico y los jugadores. "Me he reunido con el entrenador, con los jugadores, y los propios jugadores se reunieron con el entrenador y se han dicho todo lo que tenían que decirse. Cuando un club se encuentra en esta situación es porque hay cosas que no funcionan, eso está claro, entonces hay que poner manos a la obra. Esto es fútbol y el resultado deportivo marca el destino", dijo el presidente de la "verde".

Además, señaló que hubo detalles que pulir entre los jugadores y el cuerpo técnico, y ratificó la continuidad de Mazzola. "Algunas cuestiones de los jugadores son con el cuerpo técnico, desde el momento que nosotros creemos que no es la solución cambiar el entrenador tienen que hablarlo ellos. De hecho lo hablaron ayer más de una hora", precisó.

"Los Jugadores no se sacan la responsabilidad, pero sí han expresado algunas cuestiones que se pueden afinar para el final del torneo, con el entrenador, con la dirigencia, son cuestiones de gustos. No he tenido de parte de los jugadores un disgusto en alguna cuestión de logística como concentración, viajes, alojamientos, salarios", indicó.

El club, casi al día

Con respecto a la situación económica de la institución, Esser explicó que el club está 'casi al día' y las cuentas están equilibradas. "Es durísimo porque la realidad es dura, pero el club está equilibrado, está al día. Tenemos apenas un 10% de atraso de salarios con los jugadores porque se pagó en etapas en este último mes y esta semana nos ponemos al día. Históricamente el club paga los días 20 del mes, nos falta pagar el 10% nomás, obviamente los jugadores entienden que a la hora de los pagos de las publicidades y socios disminuye las ganas de pagar por la situación deportiva, eso lo sabíamos y le ponemos el pecho", señaló.

También explicó, y se mostró sorprendido, porque el número de socios no ha disminuido considerablemente. "En ese sentido estamos bien. La primera rendición del mes se hace el 10 y no ha habido disminución, que es lo que yo temía. Con las partidas de los ingresos se pagan sueldos y demás, desde lo económico uno pensaba que al hacer una mala campaña los socios iban a caer, pero no hubo una disminución significativa que haga un desequilibrio en el club. La gente está apoyando", dijo el presidente.

El mensaje

Finalmente, Esser dedicó unas palabras a los hinchas y socios de Sportivo Belgrano: "Que se queden tranquilos que vamos a salir adelante y que no es la muerte de nadie el descenso. Es duro, claro que es duro y nunca ni siquiera lo pensé, pero hay que ser realistas. Vamos a salir adelante, estamos ocupados en el tema, todavía tenemos chances concretas y depende de nosotros", expresó.

En tanto, el directivo señaló que el club tiene una importante estructura y que esta gestión se ha encargado de reforzarla con miras hacia el futuro. "Hemos invertido mucho con el objetivo de estar más arriba, no es momento de hablar de eso, pero el club está en pleno funcionamiento. Alguno me dirá que hubiera sido mejor invertirlo en jugadores, pero pensamos que con lo que armamos íbamos a estar bien, esa es la verdad", destacó.

"Hoy el problema es deportivo, no me imaginé nunca estar en esta situación como tampoco me imaginé estar puntero. La famosa frase de "perder, ganar, empatar" que yo decía no se cumplió y hoy los resultados son peores, pero con "perder, ganar, empatar" nos posicionaba en media tabla con chances de llegar a clasificar en la recta final, eso lo dije siempre. Nunca prometí resultados, si hay algo que yo sé es que los resultados deportivos no se prometen, hay que trabajar y hacer las cosas ordenadas para proyectar el logro deportivo, que es lo que anhelamos: el ascenso...",

"No hay nadie más que yo que quiera lo mejor para el club y que esta situación termine con Sportivo Belgrano en el Federal A. Soy hincha, soy socio, nací en el club, jugué al fútbol y al básquet acá. Si pasa lo peor, me tengo que quedar, poner la cara y sacar el club adelante", concluyó.