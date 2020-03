El robo de cada día en Infantil Xeneize: ahora le llevaron los sanitarios

Infantil Xeneize, el club fronterense que milita en la Liga Regional de Baby Fútbol, fue blanco de un nuevo robo. A los hechos delictivos que vienen sufriendo desde fines de febrero, en los cuales les llevaron alimentos y bebidas de la cantina, se le sumó antes de ayer el robo de bancos y sillas y, anoche, la rotura de las puertas de los baños y la sustracción de los sanitarios.

"Anoche fue el ultimo robo. Esta mañana encontré la puerta de los baños rotas, nos llevaron la pileta y tres inodoros. Y el día anterior nos robaron ocho sillas, dos bancos y así sucesivamente. De a poquito nos están rompiendo todo y haciendo un daño terrible. Eso aparte de la comida que nos robaron dos veces", lamentó Raúl Guevara, presidente del club ubicado sobre Calle 11 entre las calle 82 y 86, de Frontera.

Guevara explicó que para ingresar, los delincuentes rompieron una reja y una puerta y aprovecharon que por el momento no cuentan con casero. "Estamos por ver si ponemos algunas alarmas o algo de eso porque ya no se puede más", adelantó. Y aseguró: "Esta mañana me di una vuelta, como presintiendo algo, y cuando vi la reja rota me dio una gran amargura".

Asimismo afirmó que tratarán de reponer lo que falta: "Hay que tratar de ponerlo porque cuando viene gente a la cancha los baños son necesarios".

Por otra parte, el dirigente lamentó que hasta el momento no pudieron recuperar nada de lo robado. "La Policía dice 'sí, sabemos quien es', pero...", se preguntó.

Hasta las hamburguesas

Entre los robos de los cuales el club fue blanco, hubo dos que llamaron la atención porque los delincuentes se llevaron hasta los alimentos de la cantina. En el más reciente, los malvivientes rompieron el candado de una de las puertas de acceso al buffet y se llevaron chorizos, una bolsa de papas para fritar, packs de gaseosas, bebidas energizantes y una caramelera.

A fines de febrero, en tanto, la cantina del club infantil también había sido desvalijada. En aquella oportunidad los malvivientes sustrajeron un horno eléctrico, cinco kilos de chorizos, una caja de hamburguesas y varios packs de gaseosas y jugos.