Dragonfly, el grupo del sanfrancisqueño Diego Giannini, actuará en el Quality Teatro

Dragonfly, la banda cordobesa que integra el sanfrancisqueño Diego Giannini (33), se presentará el próximo martes 17 de marzo a las 21:30 en el Quality Teatro de la capital provincial, en lo que será hasta ahora la actuación más importante del grupo y el estreno en un escenario de estas características.

El grupo surgió en 2018 y lo conforman además Marcos Casco en guitarras e Iván Gómez en cajón peruano y accesorios. Comenzaron a tocar en numerosos bares y eventos de Córdoba y así ganaron buena repercusión hasta que surgió la posibilidad de llegar a un escenario mayor, en una fecha en la que estarán acompañados por el pianista sanfrancisqueño Mauricio Griotti, el percusionista Sergio Noriega y el bajista Charlie Sciaroni. Además, habrá un cantante sorpresa.

Dragonfly (que significa libélula en inglés) interpreta covers acústicos nacionales e internacionales con versiones propias en pop, rock jazz y ritmos populares. Antes del recital, Giannini habló con El Periódico y contó sobre el crecimiento de este grupo y cómo se formó en San Francisco y Buenos Aires.

Las entradas para el recital pueden conseguirse en este enlace.

¿Dónde estudiaste en San Francisco?

En el Conservatorio Arturo Berutti, en la carrera de canto lírico, y paralelamente fuera del conservatorio estudiaba canto en la academia El Faro. Después, en 2011 me fui a vivir a Buenos Aires. Ahí estuve estudiando comedia musical, teatro, canto lírico, y trabajé también en algunas obras de teatro musicales en calle Corrientes. También como cantante solista en eventos. Y cuando me volví a Córdoba en 2017 empezamos a armar este proyecto Dragonfly.

¿En qué lugares comenzaron a tocar?

Empezamos a tocar en bares, en eventos. Fue creciendo cada vez más, empezados siendo dos músicos, guitarra acústica y voz, y hace unos meses sumamos también la percusión, así que esa es la formación actual. El proyecto fue creciendo y la verdad es que apuntamos siempre a que las propuestas sean renovadas. La convocatoria de gente en bares fue buena y ahí fue cuando hicimos más fuerte la propuesta y nos animamos a hacer lo del teatro.

Eran lugares chicos pero notabas que tenían buena aceptación.

Estuvimos mucho tiempo en los bares trabajando con diferentes tipos de show, música variada, show tributo a diferentes artistas como Ricky Martin o Abel Pintos, en acústico, y eso tuvo mucha convocatoria. Eso nos dio la pauta de que había mucha gente que le gustaba lo que hacíamos y nos dio el puntapié para animarnos.

¿Cómo va a ser el show en el Quality Teatro?

En el teatro decidimos hacerlo en formato "full band", seríamos seis músicos: guitarra acústica y guitarras eléctricas, batería, set de percusión, bajo y piano. Se van a sumar otros tres músicos para esa noche como invitados. Temas melódicos, baladas, algo de rock también. va a ser bastante conmpleto.

También estudiaste teatro, ¿hoy estás dedicado por completo a la música?

Cuando estuve trabajando en Buenos Aires pertenecía a una empresa pero paralelamente yo me dedicaba a estudiar, cursaba hasta las 12 de la noche estudiando comedia musical, teatro, danza, canto. Los fines de semana audicionaba o trabajaba en eventos. Cuando me vine para Córdoba en 2017 ahí tomé la decisión de dedicarme exclusivamente a la música, también doy clases de canto. Hoy mi carrera está más enfocada en la música, no no quita que por ahí en algún momento pueda hacer algo de teatro. El teatro en su momento muy nuevo para mí, me gustó y aprendí muchísimo, complementa mucho al cantante. Pero el fuerte mío está en la música.

¿Hoy te interesa más adaptar covers que componer tus propias canciones?

En realidad, nosotros tenemos algunas canciones que todavía no están concretadas, tenemos el objetivo a partir de este años empezar con la composición, también inaugurar nuestro canal en Spotify. Vamos a darle más fuerza con esto del teatro con todo el material del show .Estamos trabajando con música de covers, pero en su mayoría son versiones originales. Una música que ya está editada por los artistas, pero con una versión renovada. Cambiamos las versiones, por ejemplo una balada la llevamos a un estilo como el bossa nova, la vamos adaptando.

¿Hacia dónde te ves en el futuro con tu banda?

Hablando de la banda, nos veo bien proyectados, con mucha maduración. Esta experiencia es la primera en un teatro para nosotros, así que supongo que nos va a dar muchas cosas para crecer y corregir ciertas cosas. También la experiencia también con la gente, a veces uno elige temas que le gustan a uno pero no van con la gente, entonces también nos orienta hacia dónde apuntar. También con temas propios, sabiendo por qué estilos musicales ir en base a lo que la gente le gusta.