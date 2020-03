Así se juega la segunda fecha del Baby Fútbol

El próximo sábado se disputa la segunda fecha del Torneo Apertura de Baby Fútbol, competencia que comenzó el pasado sábado y que cuenta con la transmisión exclusiva de El Periódico.

En la próxima fecha tendrá jornada libre Deportivo Josefina. El resto de los partidos se disputarán a partir de las 16 de la siguiente manera:

Tarzanito vs. El Faisán

Estrella del Sur vs. Inf. Xeneize

Dep. Norte vs. Barrio Cabrera

Dep. Sebastián vs. Barrio Jardín

Los Andes vs. Gral. Savio

Tiro y Gimnasia vs. Los Albos

Dep. El Trébol vs. 2 de Abril

Dep. Oeste vs. Belgrano

DMD Freyre vs. CD River