Ya son 339 casos de dengue en Córdoba y se espera un pico para fines de marzo

Desde el Gobierno resaltaron que no hubo casos de extrema gravedad y que aumentaron más en la capital que en el interior. Asimismo, 11 pacientes se encuentran en observación por síntomas de coronavirus.

El ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardozo, aseguró este martes que ya son 339 los casos confirmados de dengue en el territorio provincial, de los cuales 279 son autóctonos. Del total, 112 se registraron en la ciudad de Córdoba, lo que representa un aumento del 93 por ciento respecto a la semana anterior. Mucho más bajo fue el aumento en el interior provincial, que el ministro cifró en 15%.

Sin embargo, aclaró que se espera un pico de casos para fines de marzo y comienzo de abril. "El clima y las condiciones ambientales hacen que siga circulando el mosquito. Venimos de semanas con mucho calor, ahora va a llover y va a volver a hacer calor. Todo eso favorece a que el mosquito siga circulando"

En cuanto a dónde se registran los casos en la ciudad capital, el funcionario de Salud precisó que la mayor cantidad de ellos ocurrió en la zona suroeste, pero sin embargo el mayor índice domiciliario de larvas de mosquito fue observado en la zona sureste.

Además, Cardozo aclaró que hasta el momento no hubo casos mortales por dengue ni de extrema gravedad que necesitaran internaciones en cuidados intensivos. "La mayoría se han manejado en forma ambulatoria, con el aislamiento como corresponde", detalló.

"El pico máximo lo estamos esperando a fin de marzo, por lo cual le pedimos a la comunidad que se siga comprometiendo. Tenemos que recordar que el mosquito es domiciliario, Hay cuadrantes en la ciudad de Córdoba que tienen 48 por ciento de índice larvario, es decir que de cada dos domicilios uno tiene larvas. Si no sacamos todos los elementos que son potenciales criaderos de mosquitos, vamos a seguir teniendo mosquitos y dengue", agregó Cardozo.

Casos de coronavirus

Por otra parte, Cardozo indicó que hasta la fecha en toda la provincia hay 11 personas con estudio por síntomas de coronavirus y que el primer caso confirmado, un paciente de Morteros que trabajó en San Francisco, evoluciona favorablemente. "El primer caso positivo que tuvimos está con muy buena evolución. Estamos esperando las indicaciones de la Nación, puesto que hay varios elementos a tener en cuenta una vez que cumple la cuarentena. También tienen buena evoluciòn su esposa y sus hijas, y el resultado dio negativo", dijo el ministro.

Respecto a las medidas que deben tomar quienes regresaron de países donde circula el virus, explicó que los ciudadanos deben ser responsables de cumplir cuarentena. "El Gobierno ha adherido a la licencia extraordinaria, tanto para los trabajadores como para los chicos en las escuelas. La cual dice que las personas que vienen de países donde hay circulación activa del virus (China, Japón, Corea del Sur, Israel, Irán, España, Italia, Francia y Alemania) tienen que cumplir cuarentena una vez que lleguen, aunque sean asintomáticos. Y son responsables los ciudadanos de cumplirla como de los empleadores de no dejarlos volver al trabajo", manifestó Cardozo

Prevención

Ayer lunes, el área de Salud del Gobierno provincial emitió un video acerca de la prevención y tratamiento del coronavirus enfocado en la zona de San Francisco y Morteros, ya que un paciente de esta última localidad es el primer caso confirmado de una persona infectada con este virus en Córdoba, quien se encuentra en cuarentena en la capital provincial y en buen estado de salud, según informaron desde la Provincia.

Gabriela Bargas, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno provincial, explicó las medidas implementadas por la Provincia ante la confirmación de este primer caso. "El viernes se confirmó el primer caso de coronavirus en la provincia de Córdoba y a partir de ahí se activaron todas las medidas necesarias. Esto implicó el aislamiento a cada uno de sus contactos, la evaluación en el terreno, el articulamiento con el municipio, la evaluación acerca de si alguno de sus contactos presentó o presenta sintomatología. Eso llevó a distintas acciones y hoy podemos decir que todas han sido implementadas", indicó Bargas en el video difundido por el Gobierno.

La especialista remarcó que "hasta la fecha no hay ningún caso secundario que se haya detectado a partir de este caso confirmado" y que por eso es importante "continuar reforzando las medidas de prevención".

Sobre el paciente de Morteros, aseguró que "se encuentra en aislamiento en la ciudad de Córdoba" y que "si bien debe seguir en aislamiento, está en perfecto estado de salud, tanto él como su familia".

Asimismo, Bargas explicó que han tenido muchas consultas en referencia a este paciente ya que estuvo trabajando días atrás en San Francisco. "Hay que ser muy claro. Fue a trabajar porque no tenía síntomas, y si no tenía síntomas no hay posibilidad de transmisión de la infección", aseguró

"En Argentina estamos en la etapa de contención, significa que tenemos que detectarlo tempranamente para evitar que el virus se disemine, y es lo que hicimos con este caso de la localidad de Morteros", agregó la funcionaria de Salud.

Coronavirus y mayores de 65 años

Bargas subrayó la importancia de reforzar las medidas preventivas, fundamentalmente en personas mayores de 65 años, y cómo actuar en casos de síntomas. "El lavado frecuente de manos y evitar contactos sociales frecuentes. Ante cualquier síntoma que presenten las personas que hayan tenido el antecedentes de viaje, de haber estado los últimos 14 días en zonas donde está circulando el virus, que hoy es Alemania, España, Italia, Francia, Japón, Corea del Sur y China, no se automediquen, no subestimen ningún síntoma respiratorio y consulten tempranamente al médico", concluyó.