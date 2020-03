La Asociación de Industriales Metalúrgicos construirá un centro tecnológico en el Parque Industrial

Este martes se llevó a cabo, en la sede del Parque Industrial, la firma de un contrato de comodato de un terreno entre la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco, la Municipalidad de San Francisco y el Parque Industrial. El objetivo: construir un centro tecnológico.

El terreno está ubicado en la zona sur del parque, próximo a la empresa Lear, y cuenta con 1500 metros cuadrados. Los fondos para la construcción del edifico, cuyos plazos no fueron establecidos, correrá por cuenta de la asociación local con ayuda de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Para tal fin, se pedirá el asesoramiento del Colegio de Arquitectos de la Regional 2, anunciaron. Entre los usos que se le podrían dar, se brindarían capacitaciones en nuevas tecnologías y sería un espacio propicio para la realización de estudios.

En ese marco, el intendente Ignacio García Aresca se mostró satisfecho con las gestiones realizadas y adelantó que la iniciativa será "muy importante" para la ciudad. "Estoy muy contento de firmar este contrato marco entre el Parque Industrial, y por ende el municipio como integrante del Parque Industrial, y la Asociación de Industriales Metalúrgicos. Es un proyecto que creo que para la ciudad de San Francisco va a ser muy importante. Nos pone contentos porque vamos a tener un beneficio en capacitaciones en nuevas tecnologías, como existen en los grandes centros del mundo", expresó García Aresca.

Acto seguido agregó que se trata de un proyecto que debe ser superador y dar el puntapié para abarcar a empresas no sólo del sector metalúrgico sino de cualquier otra área así como debe ampliarse a toda la provincia. "Por eso agradezco este pensamiento desde el sector productivo que tiene San Francisco, porque no solamente va a quedar en la ciudad sino que vamos a ser referentes a nivel nacional. En esta firma creo que está puesta a disposición toda la ciudad de San Francisco", dijo el mandatario.

En cuanto a cómo será el proceso a partir de la firma de convenio, el intendente detalló que primero se presentará el lugar de instalación y que después desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos se empezará a diseñar el centro tecnológico.

A su turno Ariel Poli, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, anunció: "Estamos en el estudio con la gente de ADIMRA, porque esto es en conjunto, evaluando qué es lo que vamos a hacer en cuanto a la tecnología que queremos aplicar dentro de ese terreno. El estudio ya lo hemos comenzado, estamos viendo varias alternativas. Todavía no lo tenemos definido porque también queremos evaluar qué hay disponible dentro de la ciudad y región para no competir con ellos. Queremos que sea una cuestión zonal y que la gente que pueda utilizar el centro tecnológico, que la gente no tenga que moverse para llevar sus productos o estudios a otras ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Queremos tenerlo aquí y brindar todos los servicios que tengamos al alcance de la mano".

Seguidamente añadió: "Nos hemos adelantado a la firma del contrato y ya hemos empezado a hacer cosas, a comprar materiales, compramos alambre para cercarlo, compramos los postes, estamos embalados con esto. Tenemos previsto también llevar el proyecto a algunos arquitectos, podríamos trabajar también con la Municipalidad en esto, para diseñar y ver qué es bien lo que queremos hacer en cuanto al formato que queremos darle al centro".

Y respecto a los usos que tendrá, manifestó: "Tiene que ver con brindar un soporte tecnológico tanto para capacitaciones en tecnología vigente en el mundo como para hacer estudios en cuestiones que tienen que ver con la industria metalúrgica, materiales, dureza, resistencia. Muchas cosas que la industria metalúrgica necesita".

El intendente insistió en que el uso del espacio podrá ir más allá de lo metalúrgico. "Se podrían hacer mediciones no solo en lo metalúrgico, en todas las áreas. Creo que lo industrial, y en esto lo sabe Ariel como muchos de los que viajan por el mundo llevando los productos de esta ciudad, cuando vos vas a un centro tecnológico los procedimientos muchas veces los utilizan en lo metalúrgico y otras industrias. Lo importante es que en este centro tecnológico vamos a poder aprovechar capacitaciones para las empresas pero también para los que están estudiando. Hoy tenemos la escuela del trabajo, la escuela agropecuaria y los Proa", cerró.