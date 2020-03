Ministro de Salud explicará situación en Córdoba del dengue y coronavirus

El Gobierno de Córdoba informó que este martes el ministro de Salud, Diego Cardozo, explicará la situación actual en Córdoba en torno al tratamiento del dengue y coronavirus. Lo hará a través de una conferencia de prensa que podrá seguirse en vivo online en esta página.



Ayer lunes, el área de Salud del Gobierno provincial emitió un video acerca de la prevención y tratamiento del coronavirus enfocado en la zona de San Francisco y Morteros, ya que un paciente de esta última localidad es el primer caso confirmado de una persona infectada con este virus en Córdoba, quien se encuentra en cuarentena en la capital provincial y en buen estado de salud, según informaron desde la Provincia.

Gabriela Bargas, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno provincial, explicó las medidas implementadas por la Provincia ante la confirmación de este primer caso. "El viernes se confirmó el primer caso de coronavirus en la provincia de Córdoba y a partir de ahí se activaron todas las medidas necesarias. Esto implicó el aislamiento a cada uno de sus contactos, la evaluación en el terreno, el articulamiento con el municipio, la evaluación acerca de si alguno de sus contactos presentó o presenta sintomatología. Eso llevó a distintas acciones y hoy podemos decir que todas han sido implementadas", indicó Bargas en el video difundido por el Gobierno.

La especialista remarcó que "hasta la fecha no hay ningún caso secundario que se haya detectado a partir de este caso confirmado" y que por eso es importante "continuar reforzando las medidas de prevención".

Sobre el paciente de Morteros, aseguró que "se encuentra en aislamiento en la ciudad de Córdoba" y que "si bien debe seguir en aislamiento, está en perfecto estado de salud, tanto él como su familia".

Asimismo, Bargas explicó que han tenido muchas consultas en referencia a este paciente ya que estuvo trabajando días atrás en San Francisco. "Hay que ser muy claro. Fue a trabajar porque no tenía síntomas, y si no tenía síntomas no hay posibilidad de transmisión de la infección", aseguró

"En Argentina estamos en la etapa de contención, significa que tenemos que detectarlo tempranamente para evitar que el virus se disemine, y es lo que hicimos con este caso de la localidad de Morteros", agregó la funcionaria de Salud.

Prevención

Bargas subrayó la importancia de reforzar las medidas preventivas, fundamentalmente en personas mayores de 65 años, y cómo actuar en casos de síntomas. "El lavado frecuente de manos y evitar contactos sociales frecuentes. Ante cualquier síntoma que presenten las personas que hayan tenido el antecedentes de viaje, de haber estado los últimos 14 días en zonas donde está circulando el virus, que hoy es Alemania, España, Italia, Francia, Japón, Corea del Sur y China, no se automediquen, no subestimen ningún síntoma respiratorio y consulten tempranamente al médico", concluyó.