Denuncia discriminación y homofobia en restaurante cordobés

Una pareja relató a través de las redes sociales que sufrió un acto de discriminación este domingo en un conocido restaurante de Córdoba.

Leo Bustamante compartió en redes sociales el ticket de consumos emitido por un local de IT! Italy. "Ensalada de frutas para llevar para los putos", escribieron en un ticket que era para el chef pero quedó en manos de los clientes.

Junto con su pareja disfrutaron del menú, pero solicitaron llevarse el postre porque estaban apurados. "Le dijimos a la chica que lea el ticket. No me voy a olvidar nunca su cara de 'me quiero matar'", relató.

"Se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aun existe gente con tanta bronca y odio a un pibe común como yo", expresó indignado en redes sociales.







Y luego, escribió una reflexión sobre el momento de discriminación: "Es hora de replantearse la gente con la que nos rodeamos y ‘trabajamos’. Mas empatía con el prójimo por favor".

En este contexto, Cadena 3 dialogó con el abogado de los dueños del restaurante Pedro Despouy, quien afirmó que la situación se llevará hasta las últimas consecuencias.

"La empresa no deja de estar sorprendida por este episodio. Se ha iniciado la investigación para ver si se puede comprobar. Si incurrió, tendría que ser con la actitud de una empleada en periodo de prueba como cajera y que habría insertado la leyenda desafortunada. Lo que si queda claro es que no se va a permitir ningún tipo de esta actitud y que se van a tomar las medidas que corresponden", dijo.

Los damnificados harán una denuncia ante el Inadi. (Fuente: Cadena 3)