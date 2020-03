Se mudaron hace dos días y les entraron a robar

Una familia de barrio Sarmiento fue víctima de un robo en las últimas horas de este domingo. El hecho tuvo lugar en una vivienda de Larrea al 300, a la cual los damnificados se mudaron hace dos días.

Según contó una de las víctimas, los delincuentes ingresaron por el patio "saltando los techos". "Cerca de las 23.50 escuché ruidos pero no me animé a salir porque estaba sola con mi hijo. Y cuando llegó mi marido, cerca de la una, nos dimos cuenta porque salimos afuera y no estaban las cosas", comentó la mujer.

Del lugar, los ladrones se llevaron dos cajas con herramientas, un par de zapatillas Nike negras de niño y dos cascos con poco uso, uno blanco con detalles y uno negro.