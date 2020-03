Con diferentes sueños, más de 30 mujeres aprenderán a coser

Con diferentes sueños pero con el mismo objetivo, el de aprender a coser, más de 30 mujeres comienzan en estos días el taller municipal de costura. Se trata de un espacio que está a cargo de la docente Marisa Lombardo, que les brindará las herramientas para que luego puedan realizar trabajos de manera independiente tanto para uso propio como para una salida laboral.

Marcelo Moreno, secretario de Desarrollo Social, Económico y Educativo, explicó que la capacitación tiene una duración de 9 meses durante los cuales el municipio brinda un aporte de 1500 pesos mensuales por cada participante, a modo de incentivo. "También se les brinda toda la infraestructura, las máquinas, los insumos y la capacitación, para que aprendan este oficio con la idea de que puedan salir de aquí con las habilidades necesarias para que puedan trabajar", sumó.

Un primer grupo comenzó sus clases hoy mientras que un segundo lo hará este martes. En total serán 34 mujeres las que comenzarán. A estos grupos se les suma otro curso que ya viene trabajando desde el año pasado.

Cabe mencionar que las inscripciones a este y otros cursos están abiertas durante todo el año en la Oficina de Empleo, en Libertad 1168. "Puede participar cualquier persona que se vaya a inscribir a nuestra secretaría. En este caso ya están conformados los grupos, pero siempre se pueden anotar para nuevos grupos que comiencen. Las inscripciones están abiertas todo el año", dijo Moreno.

Y agregó: "Siempre decimos que aprendiendo el oficio podés trabajar en forma autónoma o bien para empresas textiles que dan trabajo tercerizado, desde casa. Esa es la esperanza que tenemos con cada capacitación, con cada curso de formación que hacemos: que los participantes puedan salir a trabajar. Agradecemos al intendente que siempre nos apoya para que podamos continuar trabajando desde la Secretaría de Desarrollo Social y la Oficina de Emploe en brindar siempre alternativas de capacitación para la población".

"Quiero tener mi propia empresa"







Entre las asistentes está María Torres, quien aseguró que desea aprender a coser para formar su propio emprendimiento.

"Me anoté los primeros días de febrero pero desde el año pasado estaba pendiente. Quiero aprender a coser y tener mi propia empresa. También para la familia y para cualquier persona que lo necesite", manifestó.

Acto seguido añadió: "Quiero aprender para confeccionar o para reparar. A veces en casa tenemos cosas y tenemos que pagar para que nos lo arreglen o nos pongan un cierre. Estoy sin trabajo así que tengo todas las expectativas, quiero salir de aquí aprendiendo a hacer un vestido. Apenas tengo un año en Argentina, soy venezolana, me vine para mejor mi calidad de vida".







Otra de las participantes es Jesica Garay quien contó: "Empecé a querer hacer cosas para mi familia y para mí. Al principio me ayudaba mi tía y me gustó, entonces quería ampliar los conocimientos y aprender más. Hasta ahora sé confeccionar remeras y todas esas cosas, pero más o menos. Me gusta para hacer mis cosas y si el día de mañana puedo hacer algo para vender, mejor. Sería de bastante ayuda, estoy sin trabajo, quiero aprender y perfeccionar las técnicas".

Línea de microcréditos

En el marco de la presentación del nuevo curso, el responsable de la Oficina de Empleo Andrés Manías se refirió a la posibilidad de gestionar microcréditos.

"Tenemos una línea de micropréstamos, a través del Banco de la Gente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, con una línea a tasa cero destinada a la compra de algún insumo como máquinas o herramientas para llevar adelante algún tipo de emprendimiento. En este caso serviría para adquirir una máquina de coser, una remalladora, lo que necesiten".