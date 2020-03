San Isidro no sale de la irregularidad

San Isidro sigue sin encontrar la regularidad en su andar por la Conferencia Norte de la Liga Argentina. Si bien los resultados son positivos -cuando se juega en casa-, el equipo no logra solidificar un buen juego, el que muestra a cuenta gotas.

Sólo la jerarquía individual, y el esfuerzo personal en algunos pasajes de los partidos, hacen que este equipo se mantenga en la media tabla de la competencia, lejos de los primeros puestos, pero también lejos de los colistas.

La vara quedó muy alta de la temporada pasada y es cierto que es odioso comparar a aquel equipo que le dio su máxima alegría en el básquet profesional con el plantel actual, porque simplemente son otros los actuantes.

Sin embargo, ha pasado mucho tiempo -y muchos partidos- desde el inicio de la competencia donde se buscaba el acople de todas las piezas del equipo. Hubo una tendencia, allá por el cierre del 2019 y el inicio de 2020, sin embargo se volvió a disolver y San Isidro volvió a entrar en la irregularidad.

Lo que viene

El poco contagio para con el hincha quedó demostrado el pasado miércoles cuando recibió a Rivadavia de Mendoza en un estadio semivacío, que se fue aclimatando con el inicio del partido pero que lejos estuvo de verse con un buen marco público.

Hay material, hay trabajo y pasajes de buen juego que tienen que sostenerse. La fase regular entra en su etapa final y San Isidro deberá volverse sólido para conseguir un buen lugar de cara a los playoffs. Después será otro cantar.

Movimiento en el banco, una lesión y una salida

En el contexto, en la necesidad de encontrar la regularidad y de transformarse en un serio candidato a pelear por el ascenso, también hubo algunos movimientos en estos días.

El miércoles se dio la intempestiva salida de uno de los jugadores del plantel. Se trata del base u23 Joaquín Noblega quién de común acuerdo con los responsables técnicos se marchó de la institución a Independiente de Oliva.

Según informó el jefe de equipo Marcos Basso, el jugador tucumano manifestó no haber colmados sus expectativas en su paso por el club aludiendo estar descontento con su poca participación en el equipo.

Por otro lado, el asistente Matías Lugones también dejó su cargo y emigró buscando nuevos horizontes a Hispano Americano de Río Gallegos. Su lugar fue ocupado por el tucumano Martín De Zan.

Para colmo de males, el pasado viernes se lesionó Alejo Montes. El escolta sufrió una fractura en la muñeca de su mano derecha y estará afuera de las canchas por al menos dos meses. Un dolor de cabeza más, y un nuevo obstáculo a sortear de cara a lo que viene.

Así está San Isidro en la tabla







Lo que le queda

Lunes 9 – Sp. América vs. San Isidro (Hoy)

Viernes 13 – San Isidro vs. Salta Basket

Martes 17 – San Isidro vs. Barrio Parque

Viernes 20 – Unión de Santa Fe vs. San Isidro

Lunes 23 – Barrio Parque vs. San Isidro

Viernes 27 – San Isidro vs. Independiente de Stgo. del Estero

Domingo 29 – San Isidro vs. Norte de Armstrong

ABRIL 2020

Jueves 2 – Villa San Martín vs. San Isidro

Sábado 4 – Oberá TC vs. San Isidro

Martes 7 – San Isidro vs. Tiro Federal