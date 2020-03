Sportivo volvió a perder y se hunde cada vez más

Sportivo Belgrano volvió a perder y se complicó aún más con el descenso. Fue por 1 a 0 ante Crucero del Norte con gol de Richard Rodríguez en el inicio del partido. La "verde" volvió a dejar una pobre imagen ante su gente, que despidió al equipo con silbidos e insultos.

El equipo de Mazzola intentó jugar en los primeros minutos del partido, sin embargo el ímpetu del arranque le duró poco. En una de las primeras llegadas de Crucero, Richard Rodríguez conectó de cabeza tras un tiro de esquina y abrió el marcador para los visitantes.

En desventaja, todo se hizo cuesta arriba. Sportivo encontró fluidez en el juego de la mano de Francia, pero con pocas ocasiones de gol. Solo pudo incomodar con un remate de Catube -que llegó solo frente al arco-, pero la pelota quedó mansa en las manos de Argüello.







En el segundo tiempo nada cambió. Sportivo intentó llegar al empate y con el correr de los minutos se adueñó de las acciones. Sin embargo, tuvo pocas ideas para vulnerar la defensa visitante, que se replegó bien y le cerró los caminos al equipo de barrio Alberione.

Lo tuvo con un cabezazo de Orué y con la constante insistencia de Strada -que entró bien desde el banco-, pero pocos lo acompañaron y la actitud se fue diluyendo. Sportivo hizo poco para llegar al empate, las variantes que buscó el entrenador no dieron resultado y la "verde" volvió a perder, y a demostrar poco en la cancha.

La gente terminó ofuscada por la pálida imagen que volvió a mostrar el equipo. El cuadro de barrio Alberione sigue sin ganar y se hunde en los puestos de abajo, muy cerca de la zona de descenso. Para colmo de males ganó Juventud Unida y ahora Sportivo quedó penúltimo en la tabla de posiciones.

El próximo fin de semana visitará a Unión de Sunchales en el marco de la 23° fecha del Federal A.







Síntesis

Sportivo Belgrano 0: Leonardo Martina; Jonathan Gallardo, Mauro Orué, Pablo Mattalía y Fernando Moreyra; Juan Capurro, Leonardo López, Sebastián Balmaceda, Juan Pablo Francia; Walter De Souza y Fernando Catube. DT: Carlos Mazzola

Crucero del Norte 1: Marcos Arguello, Rodrigo Acosta Ferreira, Juan Portillo, Alejandro Pérez, Rodrigo Ramírez; Richard Rodríguez, Axel Vallejos, Alvaro Klusener y Pablo Motta: Cristian Campozano y Francisco De Souza. DT. Carlos Marczuk.

Estadio: Oscar C. Boero

Árbitro: Nahuel Viñas

Cambios: Strada por Balmaceda (SB) Sain por Acosta Ferreira (C) Escobar por Capurro (SB) Gaviglio por Francia (SB) Villalba por Vallejos (C) Bueno por De Souza (C)

Goles: Rodríguez 11min. 1T (C)