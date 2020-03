Emergencia por violencia de género, aborto legal y adhesión a ley Micaela, entre los reclamos por el Día de la Mujer

Nuevamente en el Centro Cívico de San Francisco se realizaron distintas actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el que se llevó a cabo un nuevo paro de mujeres para reclamar contra las desigualdades de género, la legalización y despenalización del aborto, y el tratamiento de los medios ante casos de los distintos tipos de violencia y femicidios, entre otros puntos.

Mujeres Unidas, junto a otras agrupaciones e independientes convocaron al "paro internacional productivo y reproductivo de mujeres, tortas, travas, trans, bisexuales y no binaries". Hubo círculos de la palabra y distintas intervenciones, además de una manifestación y lectura de un documento.

La manifestación por las calles céntricas de la ciudad comenzó poco después de las 19:30 y también se realizó una breve intervención teatral con escobas, para exhibir actividades realizadas que no son remuneradas. "Eso que llaman amor es trabajo pago", concluyeron en el acto.

En el documento leído se explicaron numerosas razones para decidir el paro del 8M y exigieron a las autoridades nacionales, provinciales y municipales diferentes medidas, como la adhesión a la llamada ley Micaela, que se declare la emergencia en violencia de género, mayor presupuesto para la ley de Protección Integral a las Mujeres, la despenalización y legalización del aborto, entre otras.







"Paramos porque nos siguen matando. Porque en los primeros 60 días del año 2020, mataron a 63 niñas, adolescentes y mujeres adultas. El 59% de esas mujeres fueron asesinadas en sus domicilios, por esto el hogar se convierte en el lugar más inseguro para nosotras. Es decir, matan a una mujer cada 23 horas en Argentina. El femicida era, en un 49%, pareja de estas mujeres", señalaron en el primer punto.

"Paramos porque nos niegan el derecho a decidir sobre nuestras cuerpas; porque en un mundo justo las niñas no son madres; porque no se respeta la ley de parto humanizado; porque no queremos más violencia

obstétrica, parir solas, ni desinformadas; paramos por las múltiples violencias que atravesamos día a día, porque a pesar de realizar las denuncias, no podemos caminar tranquilas por las calles porque nos encontramos con violadores condenados como Carlos Fuentes, o femicidas impunes como Alejandro Lovera", agregaron.

"Paramos porque ser sexualmente diverses no debería ser delito. El sistema patriarcal y la iglesia

nos margina, reprime y mata por nuestras identidades y orientaciones sexuales; porque en el mundo laboral las mujeres, lesbianas y trans somos quienes más sufrimos la precarización y la pobreza; porque nos

violentan y discriminan en los trabajos; porque somos quienes realizamos 5 horas más de trabajo doméstico, el cual no es remunerado, ni reconocido", detallaron en otro pasaje.

"Paramos porque la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral es dispar y queda librada a criterios individuales, institucionales, morales y religiosos. Porque la trata de personas sigue siendo sostenida por el poder policial, político, judicial y por sus clientes; porque los varones nos tratan como objetos de su propiedad, porque estamos hartas del acoso callejero; porque nos discriminan por nuestra expresión de género e identidad sexual en locales nocturnos y comerciales", expresaron

"Paramos porque hace años que estamos reclamando y siguen sin escucharnos", concluyeron.





Todos los puntos exigidos