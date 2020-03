Miralo en vivo: Savio vs. Tiro y Gimnasia en el Baby Fútbol

Este sábado comienza el torneo Apertura 2020 de la Liga de Baby Fútbol de San Francisco y en la primera jornada El Periódico TV transmitirá en vivo y online a partir de las 18:30 el encuentro entre General Savio y Tiro y Gimnasia. Los relatos estarán a cargo de Fernando Berardo, acompañado por Manuel Villarreal en los comentarios.

Los partidos en cada fecha podrán verse en vivo en a través de la página de Facebook de El Periódico, además se podrán encontrar en el sitio web www.el-periodico.com.ar y www.elperiodicotv.com.ar. A lo largo de la temporada se realizará una transmisión en cada cancha, es decir que se visitarán todos los estadios, con notas y entrevistas de cada sede.

Este año, las categorías puntuables serán: 2008, 2009, 2010 y 2011.

El programa tiene como objetivo transmitir y difundir el fútbol infantil con la premisa de destacar un evento cultural y deportivo tradicional en San Francisco. Lejos de promover la extrema competencia y ponderando los valores sociales y formativos, el mensaje es simple: la pelota es de los chicos.

La inauguración será a partir de las 15.30 en General Savio.

La primera fecha

Belgrano vs. D.M.D. Freyre

2 de Abril vs. Deportivo Oeste (En Oeste)

Los Albos vs. Dep. El Trébol (El Tío)

General Savio vs. Tiro y Gimnasia (Transmite EP TV)

Barrio Jardín vs. Los Andes (En Los Andes)

Barrio Cabrera vs. Deportivo Sebastián

Infantil Xeneize vs. Deportivo Norte

C. D. y C. El Faisán vs. Estrella del Sur

Tarzanito vs. Deportivo Josefina

Libre: C. D. River