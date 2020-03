Con la misma metodología, Proyecto Crecer continúa apostando a la formación integral de jugadores

Este fin de semana arrancan los torneos de Liga Regional de Fútbol donde Proyecto Crecer, como todos los años, buscará ser protagonista. El club de nuestra ciudad continúa apostando a la formación integral de jugadores con una marcada línea de trabajo y un importante staff de profesionales.

En ese marco el coordinador general de fútbol Lucio Girardi explicó cómo vienen trabajando los planteles de inferiores y mayores de cara al inicio de la competencia donde buscarán luchar por los primeros lugares. "Hemos largado con mucho movimiento porque hemos incorporado muchos chicos del baby, incluso de la zona, de distintas categorías que refuerzan los planteles de inferiores y eso lleva mucho movimiento de gente, planillas, hicimos el fichaje en la liga salio todo bien y estamos conformes", señaló.

"Estamos preparando los planteles de inferiores y primera para el fin de semana, hemos hecho una buena pretemporada desde el 23 de enero con primera, tuvimos tiempo para trabajar, incorporar jugadores y ver los planteles. En inferiores empezamos los primeros días de febrero así que hemos trabajado bastante bien en base al inicio", agregó Girardi.

Adaptación

Los nuevos jugadores, principalmente los que llegan del baby fútbol deben atravesar un proceso de adaptación para jugar en cancha de 11 e incorporar nuevos conocimientos en base a las reglas de juego. "Como siempre al adaptación es un proceso largo porque no están acostumbrados a la canchas grandes, se encuentran con una realidad distinta, se trabaja distinto al baby porque hay otros objetivos también y cuesta un poco. La cantidad de chicos ha sido muy grande, vinieron alrededor de 40 jugadores y lamentablemente no pudimos ficharlos a todos por una cuestión lógica, sin embargo tenemos varias competencias en el año para esa categoría como el Torneo Integración y la Liga Regional para que se vayan adaptando", explicó.

Sin Liga Juvenil. "Hemos decidido no participar en la Liga Juvenil, que era un torneo que veníamos participando, por una cuestión de comodidad, no nos convencia mucho citar un chico a las 8 de la mañana un domingo en invierno. Mucha gente no puede ir y es un día que los padres prefieren descansar, entonces era medio complicado para ellos", señaló Girardi.

En cuanto al Torneo Integración, Girardi precisó que es un torneo interesante para darle competencia a los nuevos jugadores del club, para que logren la adaptación necesaria y obtengan la motivación que acompañe al crecimiento formativo. "Es una idea que surgió el año pasado con gente conocida del ambiente, clubes que laburan de la misma forma que nosotros apostando al crecimiento de los chicos, fue una buena propuesta, lo llevamos a cabo con la gente de Sociedad Sportiva Devoto, Sportivo Belgrano y 9 de Julio de Freye. Este año se sumarán más clubes porque la idea es continuar, particularmente nos da la posibilidad de darle rodaje a los chicos que no compiten en Liga Regional por la cantidad de jugadores que tenemos y fue muy satisfactorio el año pasado, queremos darle más regularidad, si bien se cumplieron todas las fechas, es necesario que el chico compita más seguido para que no se pierda la motivación", añadió el coordinador.

La pensión

Este año, Proyecto Crecer apostó a la incorporación de un mayor número de jugadores foráneos, jugadores que estarán en la pensión del club. "Hoy tenemos 17 chicos y nos faltan uno o dos jugadores que se tienen que incorporar. Es un número más grande que el de otros años, hemos tratado de apostar un poco más a ellos por la simple razón de que han venido jugadores muy interesantes a probarse al club. En ese marco se ha decidido incorporar algunos jugadores mas para tenerlos en la pesión", explicó.

El fin de una etapa

A fines de 2019 Proyecto Crecer cortó su vínculo con Girondins de Bordeaux. Girardi explicó que fue un acuerdo entre las instituciones, pero que eso no modifica la estructura del club que continúa en constante crecimiento. "Nosotros seguimos trabajando de la misma forma con la misma cantidad de jugadores, la misma idea y objetivos. Hoy el club tiene varias propuestas para vincularse a instituciones similares a Bordeaux, pero no se quiere apurar, esto se tiene que pensar bien antes de tomar una decisión", indicó.

"Nosotros seguimos funcionando de la misma manera, con la misma gente y es más, tenemos cada vez más profes y más chicos en el club, también se suman muchas chicas, la verdad que hemos arrancado de gran manera el año", dijo Girardi.

El vínculo con Girondins dejó una huella y una metodología de trabajo que no cambiará. "Nos hemos formado juntos, el club ha crecido de la mano de Bordeaux, tenemos una forma de pensar y de trabajar distinta a los demás clubes de la región, uno lo ve sobre todo con los padres de los chicos, hay otras expectativas. La idea siempre es formar a los jugadores en lo deportivo y en lo personal, tratar de darle continuidad al proceso que decantó en la gran cantidad de jugadores que hemos podido llevar al profesionalismo, ese es el objetivo principal, el objetivo secundario es pelear los campeonatos, ascender a la A de la Liga Regional, en este caso seguimos trabajando de la misma forma", explicó.

"Se ha hablado mucho de este tema, está bueno aclarar que el club no se vende ni mucho menos que está 'fundido', ni que le falta dinero. No me corresponde aclararlo a mí, pero molestan un poco esos comentarios. Hace 17 años que estoy en el club y todos los años se escucha lo mismo, y por el contrario el club crece, siempre hay algo nuevo, se hacen obras, cada vez hay más profes y más chicos, hay mucho laburo y mucha gente que trabaja en el club desde hace mucho tiempo. Molesta ese tipo de comentarios porque son ridículos", sentenció el coordinador.