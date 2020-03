Denunciaron a Gabriela Michetti por defraudación contra la administración pública

"Michetti le dio más de 180 millones de pesos a una empresa que no terminó las obras pautadas en una cuestionada licitación", dijo la directora general de Asuntos Legales de la presidencia del Senado, Graciana Peñafort. La denuncia es también por "negociaciones incompatibles".

La directora general de Asuntos Legales de la presidencia del Senado, Graciana Peñafort, presentó este viernes una denuncia contra la exvicepresidenta Gabriela Michetti por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles.

La abogada, una cercana colaboradora de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señaló que "Michetti le dio más de 180 millones de pesos a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación" y que "la empresa no era proveedora del Senado y nunca pidió la habilitación de la obra".

En un comunicado, señaló también que "se entregaron anticipos millonarios a través de documentos irregulares" y certificados de obra que "no coinciden con el avance de la misma".

Peñafort denunció a la excompañera de fórmula de Mauricio Macri por "concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Senado" y "posible sobreprecio de obra, ya que los precios determinados por la Administración para la apertura a licitación de las obras en cuestión no encuentran justificación fehaciente".



También señaló que "se han verificado otorgamientos excepcionales de anticipos de obra por fuera de la normativa, sin motivación alguna" y que "dichos anticipos no sólo no se encuentran habilitados normativamente, sino que una vez otorgados, no fueron descontados conforme los avances de obra certificados ante la administración, la que continuó efectivizando pagos por sobre los adelantos irregulares otorgados de manera excepcional e injustificada".

Además, señaló que "no se ha podido certificar que dichos anticipos —en todos los casos de un 5 y un 20 por ciento del monto total de la obra sin haberse siquiera dado comienzo efectivo a las tareas— hayan sido utilizados para los fines declarados"; y que "se han pagado certificados de obra por tareas que no han sido ejecutadas".

Los hechos

La denuncia de Peñafort está referida a la readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios del Senado, en la cual Dinale S.A. fue la única empresa presentada a licitación, y por lo tanto, adjudicataria de la obra en cuestión, por un monto total de 249,6 millones de pesos, cuyo plazo de ejecución fue asignado en nueve meses desde el acta de inicio de obra (20 de mayo de 2019, venciendo el día 20 de febrero de 2020).

Según la denuncia, la empresa solicitó el anticipo financiero correspondiente al 5 por ciento del monto total, luego un anticipo financiero extraordinario del 30 por ciento —del cual se aprobó un 25 por ciento y se otorgó un 20 por ciento— y lleva presentados 8 certificados de obra, sumando todo ello un porcentaje total de 84 por ciento del total de la obra, de los cuales se abonó un monto total de 181 millones, correspondiente a un 72,6 por ciento del monto de la licitación.



"La obra se encuentra incumplida y su plazo vencido", dice la denuncia.

Fuente: La Voz del Interior