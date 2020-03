Caso Cornaglia: Stoppani confirmó reunión en el Concejo con la mujer que lo denunció

Se mantienen las resonancia luego de conocerse la denuncia al concejal Angelo Cornaglia por amenazas a su ex pareja, y este viernes el referente del bloque de Córdoba Cambia, Luciano Stoppani, confirmó que junto a la edil Cecilia Roffé mantuvieron una reunión el pasado jueves en el Concejo Deliberante con Inés Albarracín, la mujer que denunció a Cornaglia, y que lo hicieron para conocer su versión de lo ocurrido.

En declaraciones a El Periódico, Stoppani consideró que "son temas personales y privados de ellos" y que el objetivo de la cita con la denunciante fue solamente para escucharla y conocer su opinión. "Me parece que uno tiene que escuchar la voz de las dos personas, preguntarle qué opina, pero no hablamos de nada en particular. No tengo mucho para decir, es un tema privado de ellos, los conozco a los dos y no puedo escuchar a una persona sin hacerlo con la otra", dijo Stoppani.

Cabe aclarar que Albarracín, la ex pareja de Cornaglia que lo denunció en septiembre del año pasado al sentirse "hostigada y amenazada" aunque días después la Justicia archivó la causa, pertenece también al espacio político de Córdoba Cambia.

Consultado sobre por qué la reunión se hizo en un espacio oficial, Stoppani manifestó que simplemente fue el lugar que le quedaba más cómodo a la joven. "Le pregunté a ella dónde se sentía más cómoda, le ofrecí ir a mi casa y ella nos dijo que podía pasar por el Concejo. No tenemos nada que esconder. Estuvimos reunidos con Cecilia Roffé, los tres, y hay versiones periodísticas que dicen que yo la apreté. Y nadie me preguntó a mí. ¿Te parece que si hago una reunión en el Concejo Deliberante junto a una mujer de mi bloque y a la vista de todos voy a estar apretando a alguien?", cuestionó el concejal.

"La idea fue escucharla, nada más. Cuando la llamé me dijo que la parecía bueno que la llamáramos y que le preguntemos a ella. Yo quiero saber lo que dicen los partes, es una de nuestras principales mujeres, importantísima para nuestro partido, ¿cómo no me voy a juntar? Hablamos con ella y se puso muy contenta de que la escuchemos", agregó Stoppani.

"Me brindaron el lugar"

Albarracín también se refirió a la reunión y coincidió con Stoppani en que la llamaron para conocer su postura. "Me preguntaron qué pensaba de todo esto, di mi opinión, conté cómo se fueron dando las cosas. Ellos trabajan dentro del mismo bloque con Angelo y me pareció oportuno hablarlo con ellos. Les agradecí de que me quieran escuchar. Me sentí muy cómoda y tranquila, son gente que conozco de hace mucho. Me brindaron el lugar para que yo pueda hablar, fue todo muy ameno, en buenos términos y va a seguir la buena relación", señaló la mujer.

"Es una cuestión privada"

Stoppani reiteró ante la consulta de este medio sobre su posición sobre el caso que se trataba de cuestiones privadas. "Este problema surge a raíz de notas periodísticas y de redes sociales. En realidad, no hay nada presentado a la Justicia. Lo único que entró fue una nota al Concejo firmada por Izquierda Unida e Isadora, y hoy se firmó una nota de todos los bloques en el cual repudiamos todo tipo de violencia de género, pero respetando la división de los poderes. No podemos ir por delante del Poder Judicial, cuando ni siquiera tiene una denuncia. No hay una causa judicial, solamente hubo una denuncia y fue archivada", aseguró Stoppani.

"Son temas personales y privados que no están ni siquiera en la Justicia", fundamentó.

Cuando se le señaló que hay una orden de prohibición mutua de acercamiento aún vigente y emitida por la Justicia, reconoció que existía la "restricción hasta el 26 de marzo".

"Pero no hay idea de renovarla, por lo que estuvimos hablando. Ella quedó muy conforme de que la escuchemos, que este tema la estaba afectando mucho por el tema periodístico y de redes, no surgió de iniciativa de ella y le volvió a revivir algo que ya había pasado. Y a ella no le hizo bien", concluyó Stoppani.