Colombia: encontraron descuartizado a un ex jugador de San Lorenzo

El exjugador Juan Diego González, de 39 años y que en Argentina defendió la camiseta de San Lorenzo, apareció muerto en Antioquía luego de haber sido salvajemente asesinado.

El cadáver de González apareció descuartizado en una bolsa cercana al río Medellín, en el departamento de Antioquía. La Policía investiga el hecho con la presunción de que podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Si bien su paso por San Lorenzo no fue especialmente destacable, el defensor integró el plantel que, de la mano del ingeniero Manuel Pellegrini, alzó la Copa Mercosur 2001.

En nuestro país, González tuvo antes que San Lorenzo una etapa en Almagro, donde jugó dos partidos.

La noticia de la muerte fue confirmada este jueves pero se estima que los restos del ex azulgrana fueron hallados el pasado 27 de febrero. Los familiares de González se encargaron de identificar el cuerpo para llevar a cabo los trámites necesarios antes del entierro.

En redes sociales, la cuenta de Twitter de Independiente Santa Fe manifestó su tristeza y le dedicó un mensaje al ex jugador del conjunto de Bogotá. “Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Diego González Alzate. Enviamos un fraternal abrazo a toda su familia y allegados. QEPD”, publicó.

Once Caldas también emitió unas palabras luego de confirmarse la noticia. "Once Caldas lamenta el fallecimiento de Juan Diego González Alzate. La institución expresa condolencias a los familiares y amigos del ex jugador que hizo parte del club en los años 2005 al 2007. Paz en su tumba", describe el mensaje de la institución de Manizales.

El futbolista también integró las filas del Santos Laguna mexicano y tuvo un paso por Philadelphia Union de la Major League Soccer de Estados Unidos. Allí se retiró en 2011 tras realizar una carrera de 14 años.

Fuente: Clarín