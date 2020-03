Así se juega la 22ª fecha del Federal A

El Consejo Federal dio a conocer cómo se disputará la 22ª fecha del Torneo Federal A donde Sportivo Belgrano buscará volver a la victoria ante Crucero del Norte en el "Oscar C. Boero" el próximo domingo a partir de las 18.

Tras la derrota del pasado domingo ante Chaco For Ever, la "verde" quedó complicado con la permanencia en la categoría. El equipo de Mazzola acumula 19 unidades y marcha en la 13ª posición, mientras que Gimnasia de Concepción del Uruguay se ubica en el último lugar (15ª) de la tabla con 17 unidades en descenso directo. En el medio, aparece Juventud Unida de Gualeguaychú con 18 puntos.

Sportivo acortó su margen de error y la realidad indica que debe comenzar a sumar si no quiere quedar sumergido en la lucha por al permanencia hasta el final de la temporada.

La 22ª fecha:

ZONA A

VIE | 22 hs Central Norte vs Douglas Haig

Árbitro: Jorge Sosa

SAB | 17 hs Gimnasia (ER) vs Chaco For Ever

Árbitro: Carlos Gariano

SAB |17.15 hs San Martín (Formosa) vs Sp. Las Parejas

Árbitro: Fernjando Brillada

SAB | 19.10 hs Sarmiento vs Atl. Güemes

Árbitro: Federico Gaymas Tornero

DOM | 17 hs Juv. Unida vs Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Jonathan Correa

DOM | 18 hs Sportivo Belgrano vs Crucero del Norte

Árbitro: Nahuel Viñas

DOM | 20 hs Def. de Belgrano vs Boca Unidos

Árbitro: Sergio Testa

LIBRE: Unión (Sunchales)

ZONA B

VIE | 21.30 hs Estudiantes (San Luis) vs. Dep. Madryn

Árbitro: Cesar Ceballos

SAB | 17 hs Camioneros vs Juv. Unida (San Luis)

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

SAB | 17 hs Villa Mitre vs Sp. Desamparados

Árbitro: Agustín Lamberti

DOM | 17.30 hs Dep. Maipú vs Sol de Mayo

Árbitro: José Díaz

DOM | 19.25 hs Ferro (Gral Pico) vs Huracán (Las Heras)

Árbitro: Cristian Rubiano

DOM | 20 hs Sp. Peñarol vs Olimpo

Árbitro: Nelson Bejas

LUN | 21.15 hs Cipolletti vs Sansinena

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

LIBRE: Circulo Deportivo (Gral. Otamendi)

Posiciones:

