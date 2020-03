Izquierda Socialista e Isadora reclaman que el Concejo se expida sobre el caso Cornaglia

A través de una nota presentada este jueves en el Concejo Deliberante, Izquierda Socialista y la agrupación Isadora Mujeres en Lucha pidieron "el urgente tratamiento en sesión extrordinaria u ordinaria" del caso de la denuncia al concejal Angelo Cornaglia por amenazas a su ex pareja, un hecho que en la semana también motivo pedidos de licencia o renuncia de otros espacios políticos y sociales.

Cornaglia (Córdoba Cambia), a través de un escrito presentó también días atrás su descargo, en la que admitió la denuncia de su ex pareja pero destacó que la Justicia archivó la causa al no encontrar delito. Además, denunció extorsión y persecución en su contra de una persona ajena a la relación, por lo cual se presentó el jueves anterior ante la Justicia.

Para Izquierda Socialista e Isadora, que fueron quienes revelaron la existencia de la denuncia, el Concejo Deliberante debe discutir el tema y expedirse públicamente. "La sociedad sanfrancisqueña en su conjunto necesita que sus representantes asuman el rol para el cual fueron electos y resuelvan este asunto, que por la trascendencia que ha tomado, no soporta más dilaciones. Centros de estudiantes, partidos políticos, colectivos feministas y de diversidad, sindicatos e independientes vienen manifestándose sobre este caso y exigen justamente una definición y una acción en consecuencia", señalaron en la nota presentada, que lleva las firmas de Marcelo Gaitán y Ailén Cabrera.

Según consideran los firmantes, Cornaglia confesó en sus declaraciones posteriores a la revelación del tema "que es cierto todo lo expresado en nuestro comunicado".

"Confesó que fue denunciado por amenazas y hostigamiento hacia su ex pareja, hechos que no negó en ningún momento y que le dan más fuerza a la denuncia en su contra, porque de no haber sido cierto lo contado por la denunciante tenía todo el derecho de iniciar una demanda por calumnias e injurias, cosa que no hizo; a confesión de parte, relevo de pruebas", cuestionaron en la nota.

"No niega para nada que ejerció violencia, no niega que es un violento. Quedó en claro que, a pesar de que la denunciante no lo solicitó, un magistrado local ante los elementos que tenía, decidió de oficio establecer una restricción perimetral (aún vigente), para evitar males mayores; todo esto siendo concejal electo", agregaron en el pedido.

Consultado nuevamente este jueves por El Periódico, Cornaglia evitó referirse al tema.

Acciones legales

En otra parte de la nota, Izquierda Socialista e Isadora subrayaron que "al no continuar acciones legales por parte de la víctima, se procedió al archivo de la denuncia, que no significa para nada, como se intentó instalar mediáticamente, que la misma esté perimida o haya prescripto. La misma persona que denunció a Angelo Cornaglia ratificó todo ante el requerimiento de medios de información locales".

Por otra parte, destacaron que en lo que va del 2020 han muerto por femicidios más de 60 mujeres y que son muchas las que no llegan a denunciar la violencia porque sufren miedo o desprotección. "No desalentemos con la inacción a que tomen el coraje para salir a denunciar a los hijos de esta sociedad patriarcal. El mismo señor intendente anunció la adhesión a la Ley Micaela en el ámbito de la Municipalidad de San Francisco, una forma clara de reconocer que el problema es real y se agrava si no se hace nada", añadieron.

"Como parte fundamental de nuestro gobierno, están ante una encrucijada histórica en el devenir de nuestro querido pueblo. O marcan el camino de un nuevo rumbo o seguimos en la decadencia como sociedad. El pueblo de San Francisco verá y juzgará si están a la altura de las circunstancias", manifestaron.

Finalmente, indicaron que para Izquierda Socialista e Isadora no hay dudas: "Le creemos siempre a la víctima".

El caso y las repercusiones

La denuncia fue revelada el pasado viernes precisamente por Izquierda Socialista y la agrupación feminista Isadora y tras ello fueron numerosas las repercusiones.

La ex pareja de Cornaglia rompió el silencio el último martes y aseguró que hizo la denuncia por sentirse "amenazada y hostigada" por el concejal.

Desde Mujeres Unidas reclamaron a través de un comunicado la adhesión urgente en San Francisco a la Ley Micaela. La agrupación destacó que "la violencia psicológica es la más común" y que "no hay parámetros para medir las intimaciones, amenazas, manipulaciones y hostigamientos".

El pasado domingo durante el acto de apertura de sesiones del Concejo, un grupo de mujeres se paró con carteles que decían "No queremos violentos que nos gobiernen". Si bien se mantuvieron en silencio, fueron desalojadas por agentes de la Policía sin incidentes, aunque pedían quedarse.

Por otra parte, también el Movimiento Estudiantil Superior/Universitario exigió que se respete el derecho a manifestarse en el ámbito público y adhirieron al reclamo de apartamiento del edil Cornaglia del Concejo Deliberante de San Francisco por la denuncia de amenazas.

Además, el último martes la Unión Cívica Radical exigió en un comunicado el "apartamiento inmediato" de Cornaglia del bloque Córdoba Cambia. "Cualquier postura contraria atenta contra las mujeres y no se puede avalar a los hombres violentos, la misoginia y la violencia", expresaron en un fuerte comunicado, en el que además pidieron a la comunidad "acompañar este reclamo, en post de garantizar que no exista más violencia, de ninguna índole, contra las mujeres".

También Andrés Romero, concejal del Frente Córdoba Ciudadana en el Concejo Deliberante, solicitó a través de un comunicado que "el edil implicado se tome licencia en sus funciones hasta tanto se pueda aclarar la situación".