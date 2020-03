Matanza de perros en Deán Funes: ordenan rehacer el juicio

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió revocar la resolución dictada por la Cámara 12ª del Crimen de Córdoba en julio de 2019, por la cual absolvió al exintendente de Deán Funes Germán Facchín como autor intelectual de la matanza de entre 220 y 500 perros en esa ciudad y ordenó la realización de un nuevo juicio.

La matanza ocurrió en el verano de 2013 y su repercusión tuvo alcance nacional.

Además, la resolución conocida ayer rechazó el recurso de casación interpuesto por seis empleados municipales que en su momento debían ser juzgados junto a Facchín y que, antes del juicio oral, pidieron la suspensión para ser contemplados por el beneficio de la probation. A esos agentes se los acusaba de haber ejecutado la supuesta orden de producir la matanza canina. La Cámara les rechazó el pedido en agosto de 2019 y el TSJ ratificó esa medida ahora.

En los fundamentos, los vocales del TSJ Sebastián Cruz López Peña, Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollati detallaron en forma pormenorizada por qué descartaban el beneficio de la duda con que se había exonerado a Facchín durante el juicio oral realizado el año pasado en la Cámara 12ª y coincidieron en que la prueba no fue correctamente ponderada por los camaristas.

Argumentos

La Sala Penal consideró un indicio importante, y no debidamente valorado, que el municipio de Deán Funes no les haya iniciado siquiera un sumario administrativo a ninguno de los empleados municipales que fueron imputados como presuntos autores materiales de los delitos de daño reiterado, malos tratos y actos de crueldad a los animales (tipificadas en la llamada “ley Sarmiento”).

Además, citó que tampoco fueron debidamente valorados los testimonios de siete testigos que vieron que la carne envenenada fue arrojada desde vehículos municipales, o que en la casa de uno de los imputados se secuestró un insecticida compatible con el que los peritajes determinaron que fue utilizado en la matanza.

Ni siquiera –graficaron los jueces del TSJ– se valoraron las fotografías extraídas de las cámaras de seguridad de la Policía de la Provincia durante las noches de las dos matanzas (11 de febrero y 28 de abril de 2013).

“El acusado Facchín no solo tenía el poder de emitir órdenes e instrucciones hacia los subordinados, sino que éstas eran efectivamente obedecidas. A punto tal, que es posible aseverar que estos no se cuestionaban la naturaleza de las directivas, conforme se infiere de los dichos de Jorge Atilio Chuminatti, quien expuso que en una ocasión le manifestó al empleado municipal Palomeque: ‘Che, dejen de matar perros’, y que este le respondió: ‘Qué querés, si Facchín nos manda’”, destaca la resolución 59 de la Sala Penal del TSJ.

“Es posible concluir –señala en otro párrafo– que la Cámara no efectuó en rigor una integración valorativa de esa prueba con el resto del material probatorio, de manera de determinar si son o no todas ellas suficientes para generar duda, juicio que deberá efectuar el tribunal del reenvío, pero que al menos no parecen pruebas intrascendentes pues tienen una capacidad derivativa que concretamente deberá evaluarse en un nuevo juicio”.

Con estas resoluciones, Facchín deberá afrontar un nuevo juicio, mientras que Francisco Palomeque, Pablo Palomeque, Diego Allende, Roque Quinteros Nieva, Juan Márquez y Darío Palomeque lo harán por primera vez.

El nuevo juicio los tendrá esta vez a todos como imputados.

Pedro Despouy Santoro, abogado de la querella, se mostró satisfecho con lo resuelto por el TSJ. El abogado de la Sociedad Protectora de Animales de Deán Funes dijo tener “la convicción” de que hay prueba directa en contra de los agentes municipales, pero interpretó que si alguno de ellos le dijera a la Justicia quién pergeñó u ordenó el biocidio se atenuaría su responsabilidad penal final.

El abogado no descartó que eso pueda ocurrir en un nuevo juicio y ante la posibilidad concreta de que recaiga sobre los empleados municipales alguna condena.

Durante el juicio en el que fue absuelto, Facchin había negado que haya dado órdenes para proceder a la matanza masiva de perros. Facchin era entonces intendente interino, tras un pedido de licencia de Alejandro Tejeiro.

Con albóndigas de carne envenenadas

Fueron dos las matanzas masivas, registradas durante las noches del 11 de febrero y del 28 de abril de 2013, que llegaron a juicio. Un registro oficial determinó que fueron 220 los perros hallados muertos, pero aparentemente sólo incluía a los domésticos y con dueños. Asociaciones proteccionistas aumentaron la estimación a entre 500 y 600 animales.

En la ciudad de Deán Funes se admitía una sobrepoblación canina que generaba algunos reclamos. La investigación de la Fiscalía de Deán Funes determinó que los perros murieron tras la ingesta de especies de albóndigas de carne envenenadas con el agroquímico Metomil.