Antártida está listo para el inicio de la Liga Regional

Antártida Argentina transita los últimos días previos al inicio del torneo de Primera B de la Liga Regional donde buscará ser protagonista. El "pingüino" conformó una nueva subcomisión para afrontar esta temporada y evitar la desafiliación que era inminente.

El plantel de Primera y Reserva arrancó a trabajar el 29 de enero con un grupo de jugadores del club, en simultáneo se desarrollaron pruebas donde hubo una buena concurrencia con más de 60 postulantes.

El 3 de febrero comenzaron los trabajos de pretemporada, ya con el plantel definitivo, y en las últimas semanas se disputaron tres amistosos:

Antártida Arg. 3-1 Cult. La Francia (Reserva: 1-1)

Goles: Guillermo Schuhmacher x2 y Franco Beldoménico

Antártida Arg. 3-1 La Hidráulica (Reserva: 2-0)

Goles: Jordán Aranda, Emanuel Gavilán y Mauricio Sileone

Antártida Arg. 0-0 Sp. Santa Clara (Reserva: 0-0)

El cuerpo técnico está conformado por Darío Viglianco (DT de primera), Matías Barbaglia (DT de reserva y ayudante de primera), Nicolás López (PF) y Julián Lovera (Entrenador de arqueros).

Fixture de la primera rueda:

1° fecha: Sp. Sacanta vs Antártida Arg.

2° fecha: Antártida Arg. vs Fortín SC

3° fecha: San Bartolomé vs Antártida Arg.

4° fecha: Almafuerte vs Antártida Arg.

5° fecha: Antártida Arg. vs Alianza Carrilobo

6° fecha: Filodramático vs Antártida Arg.

7° fecha: Antártida Arg. vs Fund. Pozo del Molle

8° fecha: Granaderos vs Antártida Arg.

9° fecha: Antártida Arg. vs Proyecto Crecer

10° fecha: Mitre vs Antártida Arg.

11° fecha: Antártida Arg. vs UD Laspiur

Cena de presentación

Por otro lado, este viernes se desarrollará la cena de presentación del plantel y de la nueva indumentaria. Será a partir de las 21.30, con espectáculos en vivo, en el SUM del club ubicado en barrio Las Rosas.

La jornada contará con la presencia de más de 250 personas. Las tarjetas están agotadas.