Miralo en vivo: River vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores 2020

Con la mira puesta en la definición del próximo sábado en la Superliga, River Plate visitará en la noche de este miércoles a Liga Deportiva de Quito, en el comienzo de su participación en el Grupo D de la Copa Libertadores 2020. El partido se jugará desde las 21:30 (hora argentina) en el estadio de Liga, a 2.850 metros de altura, y con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas. El partido será transmitido por ESPN 2 y también en vivo online por este link de Facebook Watch. El juego se podrá ver en esta página a la hora del comienzo.

River no contará en el banco de suplentes con Gallardo, quien sufre un cuadro febril a causa de anginas, y su lugar será ocupado por Matías Biscay. Y si bien no descuida la competencia internacional, Gallarado no arriesgará a los titulares y optó por darle la chance a quienes habitualmente no forman parte del once inicial e incluso a varios juveniles del club.

El "Millonario" pensaba jugar en Quito con la Superliga prácticamente asegurada, pero el empate del pasado fin de semana ante Defensa y Justicia y la racha de Boca, con una serie de cinco triunfos consecutivos, dejó al certamen local con una definición abierta ya que sólo tiene ventaja de un punto sobre su eterno adversario.

El equipo de Marcelo Gallardo ahora debe vencer en su visita a Atlético Tucumán y el estreno en la Libertadores pasó a un segundo plano, motivo por el cual afrontará el compromiso con suplentes.

Gallardo citó a mayoría de suplentes y juveniles como el defensor Franco Paredes (20 años), los mediocampistas Enzo Fernández (19) y Santiago Sosa (20) y los atacantes Federico Girotti (20) y Lucas Beltrán (19).

De todos ellos, Girotti, Beltrán y Sosa ya debutaron en Primera División; Fernández sólo integró el banco de suplantes; mientras que Paredes todavía no jugó en la categoría mayor pero tiene grandes chances de hacerlo ante Liga Deportiva Universitaria.

Nombres de peso

Entre los titulares en Quito sólo asoman como "históricos" Leonardo Ponzio y Lucas Pratto, con gente con experiencia como el arquero Enrique Bologna y Franco Zucculini y jóvenes pero con partidos de alta exigencia como Julián Alvarez y el colombiano Jorge Carrascal.

El miércoles 11 de marzo River jugará su primer partido como local ante Binacional de Perú y el martes 17 será el turno de enfrentar a San Pablo de Brasil en el estadio Morumbí a las 21.30.

River, debido a una sanción de la Conmebol y otra del TAS por los incidentes en los partidos frente a Boca en la Libertadores 2018, jugará sin público y solo con presencia de periodistas, delegaciones de los clubes y dirigentes de la Conmebol los tres partidos de local en la fase de grupos.

Cómo llega el rival

Liga Deportiva, dirigida por el uruguayo Pablo Repetto, tiene seis unidades en tres fechas en el certamen de Ecuador y viene de vencer por 3 a 0 a El Nacional el pasado viernes.

El equipo ecuatoriano tiene gran experiencia en la Libertadores ya que esta será su 19na. participación, habiéndola ganado en 2008 bajó la dirección técnica del argentino Edgardo Bauza y sumando también dos Recopa Sudamericana 2009 y 2010 y una Copa Sudamericana en 2009.

En el plantel de Liga hay dos argentinos, el arquero Adrián Gabbarini (ex Independiente, Argentinos Juniors, Tigre y Olimpo) y Lucas Villaruel (ex Olimpo, Huracán, Defensa y Newell's).

Probables formaciones

Liga: Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez y Luis Ayala; Luis Antonio Valencia y Lucas Villarruel; José Quintero, Junior Sornoza y Marcos Caicedo; Cristian Martínez. DT: Pablo Repetto.

River Plate: Enrique Bologna; Paredes, Rojas, Franco Zuculini y Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Sosa, Leonardo Ponzio y Cristian Ferreira; Lucas Pratto y Julián Álvarez. DT: Matías Buscay.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

Estadio: Liga Deportiva, de Quito.

Hora: 21.30.

TV: ESPN2 y Facebok Watch.

