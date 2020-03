"No deberíamos alarmarnos, sí estar atentos", dijo Alberto Fernández sobre el Coronavirus

Este martes se detectó el primer paciente con coronavirus en Argentina. Se trata de un hombre de 43 años que estuvo en España, Hungría y el norte de Italia.

El presidente Alberto Fernández dialogó con Radio Mitre y dijo al respecto: "Ginés (por Ginés González García, ministro de Salud) está tranquilo. Al paciente lo detectamos con tiempo. Su internación es preventiva, porque no tiene síntomas definidos. Viajó en primera. No tuvo vínculo con la gente. No deberíamos alarmarnos; sí estar atentos".

Por otra parte, el ministro de Salud dio una conferencia de prensa precisando los detalles del caso y el protocolo a seguir.



FOTO: El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó el primer caso.

Un hombre de 43 años que estuvo de viaje en Europa y llegó al país este domingo a través del aeropuerto de Ezeiza es el primer paciente con coronavirus Covid-19 en la Argentina, informó el ministro de Salud, Ginés González García.

En conferencia de prensa ofrecida este martes a la tarde en la cartera de salud, González García destacó que el paciente "colaboró intensamente con las autoridades" tras detectar los primeros síntomas de la enfermedad.

Explicó que "permanece internado" y sostuvo que "es un caso de intensidad leve" que afectó a "un pasajero que viajó en primera clase, lo que limita las posibilidades".

Por su parte, Fernán González Bernaldo de Quirós, ministro de Salud porteño, explicó que “se aplicó un protocolo de la ciudad de Buenos Aires en los hospitales públicos y privados, y en este caso particular, este primer caso apareció en el sector privado de salud, que tenía todos los protocolos apropiados y de manera segura”.

Quirós dijo que “el paciente está aislado, se le hicieron las tomas correspondientes y luego de 24 horas de tomada la muestra, se expuso que la muestra fue positiva”, en referencia al coronavirus Covid-19.

Agregó que "el paciente dijo que no tuvo contacto social" desde que llegó de viaje.

En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que el primer caso de coronavirus en Argentina llegó al país importado desde Europa.

"El pasajero tiene 43 años, llegó el domingo 1 de marzo en un vuelo proveniente de Milán", informó la funcionaria nacional, que agregó que "ahora el foco está en identificar a los pasajeros del avión".