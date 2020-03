Este sábado habrá una jornada especial de vacunación en la Asistencia Pública

Este sábado 7 de marzo se llevará a cabo una jornada especial de vacunación en la Asistencia Pública. Será de 9 a 14 y durante la misma se vacunará contra sarampión, meningitis y HPV.

El secretario de Salud Fernando Giacomino manifestó al respecto: "Si bien el sábado pasado hicimos una jornada de sarampión exclusivamente, ahora después de varias gestiones vamos a colocar la vacuna menveo que está en el calendario oficial. En aquellos niños menores de 4 años que tengan el calendario incompleto o necesiten la dosis para iniciar el calendario vamos a tener dosis para colocar de menveo, que hacía falta desde hace mucho tiempo".

Asimismo, Giacomino se refirió a las otras vacunas que se colocarán: "Vamos a colocar Menactra en aquellos niños que tengan 11 años, que también es una vacuna para el meningococo que es un agente productor de meningitis. Y vamos a controlar el carnet para HPV. Y para aquellos que el sábado no han podido llegarse, también vamos a estar con una jornada sobre sarampión".

El secretario de Salud, que recordó que el sábado pasado unas 200 personas se llegaron a la Asistencia Pública ya sea para colocarse una dosis contra el sarampión como para hacer control de carnet, manifestó que habrá una enfermera profesional encargada de la vacunación controlando las libretas para luego informar las dosis que faltan y las que no. Y pidió que aquellas personas menores de 54 años que no acrediten las dos dosis de sarampión asistan el sábado para analizar si necesitan o no la dosis.

Giacomino insistió en la importancia de la vacunación para evitar la propagación de las enfermedades y recomendó asistir con el carnet de vacunación. Asimismo se manifestó preocupado por el brote de sarampión en nuestro país y expresó: "Genera preocupación, es más, en el sistema sanitario es obligatorio, todos los efectores de salud deberían acreditar las dos dosis de sarampión. Yo estaría más preocupado por el sarampión o el dengue que por el coronavirus".

Prevención del dengue, desde las escuelas

En cuanto a los casos de dengue en la región, el funcionario aseguró que se está fumigando "en casi toda la ciudad". "En casos que podrían ser sospechosos se hacen bloqueos. Se fumiga en espacios verdes, en cortinas forestales, en canchas de fútbol y demás lugares. Hay que recordar que el dengue está en nuestra casa, tenemos que seguir con el descacharreo", dijo.

A su vez afirmó que se siguen fabricando repelentes y entregando en dispensarios y en la Asistencia Pública.

Asimismo, indicó que se iniciará una campaña de prevención a nivel escolar. "Hemos mandado a la Dirección General una nota para que se empiece a trabajar sobre dengue en las aulas. Si bien en muchas escuelas ya se estuvo hablando, ahora queremos que se hable de una manera más específica", aseguró.

Y agregó: "Si los más chiquititos conocen qué es el dengue, cómo se transmite, cómo tengo que evitar el mosquito en casa, ellos también van a colaborar".