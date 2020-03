Este sábado vuelve el Baby Fútbol

Este sábado 7 de marzo comenzará la temporada 2020 del Baby Fútbol con la disputa de la primera fecha del torneo. Los encuentros comenzarán desde las 16.

Primera fecha

Belgrano vs. D.M.D. Freyre

2 de Abril vs. Deprotivo Oeste (se disputa en cancha de Deportivo Oeste)

Los Albos vs. Dep. El Trébol (El Tío)

General Savio vs. Tiro y Gimnasia

Barrio Jardín vs. Los Andes (se disputa en cancha de Los Andes)

Barrio Cabrera vs. Deportivo Sebastián

Infantil Xeneize vs. Deportivo Norte

C. D. y C. El Faisán vs. Estrella del Sur

Tarzanito vs. Deportivo Josefina

Libre: C. D. River

Las categorías puntuables serán, este año, 2008, 2009, 2010 y 2011.