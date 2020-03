La frase de Sebastián Piñera sobre las mujeres abusadas que generó un fuerte repudio

El presidente chileno Sebastián Piñera pronunció este lunes una polémica frase sobre las mujeres abusadas que generó una ola de repudio inmediata y lo llevó a rectificarse poco después. Y lo hizo en el contexto de un acto para anunciar la promulgación de la llamada Ley Gabriela, que amplía la figura del femicidio a todos los crímenes por razones de género.

“A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino la posición de las mujeres de las mujeres de ser abusadas”, fue el pasaje en el centro de las críticas, pronunciado en el marco de un acto en el que estuvo acompañado por su esposa, Cecilia Morel, y distintas funcionarias de su gobierno, entre ellas la ministra de la Mujer, Isabel Plá.

El Presidente profirió la expresión al interpretar un texto que había escrito Gabriela Alcaíno, una joven de 17 años que fue asesinada junto a su madre por su pareja, y cuyo nombre lleva la legislación. “Gabriela dijo alguna vez: ‘si hay algo que mi mama me enseñó es que nadie puede ponerme el dedo encima, ni la mano, ni nada. Yo sé lo que es el amor propio’. Y eso reflejaba una actitud que es muy necesaria", dijo como introducción a la frase en cuestión. Y a las mujeres que “no permitan ser abusadas”, razonó, la sociedad entera la va a ayudar a denunciar y evitar que esos hechos sigan ocurriendo”.

Las críticas no tardaron en llegar. El mismo padre de Gabriela, Fabián Alcaíno, calificó las declaraciones de “desafortunadas” porque “es no escuchar, es no entender que acá la culpa no es de la mujer”. En tanto, la Coordinadora Feminista 8M, que ocupa un rol significativo en la organización de la huelga de mujeres que tendrá lugar el próximo 8 de marzo, realizó una serie de publicaciones en la que aseguró que “Piñera no puede evitar que la misoginia se le escape por los poros”.

Las cosas claras: Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad.Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de Tolerancia 0 con todo abuso o violencia contra mujeres — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) March 2, 2020







“La culpa es de quienes nos abusan y violentan y de la institucionalidad que los ampara. Es el Estado, los jueces, los pacos y el Presidente”, agrega otro de los mensajes, en referencia a un pasaje del himno feminista “Un violador en tu camino” que fue creado por el colectivo chileno Las Tesis y ha tomado dimensión global.

Horas después, Piñera publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que buscó aclarar sus dichos: “Las cosas claras: Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad. Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de Tolerancia 0 con todo abuso o violencia contra mujeres”, expresó.



También debió interceder Isabel Plá: “El presidente lo que ha querido decir no ha tenido que ver nunca con responsabilizar a las mujeres. Ha dicho que las mujeres de nuestro país deben saber que cuando denuncian van a contar con el apoyo de la sociedad y de las instituciones y de los poderes del Estado”.

En coincidencia, Plá será interpelada el martes en el Congreso. En concreto será para cuestionarla por dos temas principales: el primero son las denuncias de violencia sexual hacia las mujeres en el marco del estallido social que tiene lugar en el país desde octubre del 2019. Según expresó el documento que aprobó el llamado, la cartera que lidera no estuvo presente para ellas.

“Sabemos que hay muchos casos. Han ocurrido violaciones, han ocurrido situaciones muy graves y queremos saber cuál ha sido el rol del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en cada uno de ellos. A nuestro gusto la ministra ha estado ausente”, aseveró la diputada de Comunes, Camila Rojas.

La segunda, en tanto, tiene que ver con su rol en políticas referidas a la violencia contra las mujeres. “Yo creo que es de interés de todas la mujeres de Chile saber cuál ha sido el trabajo de la ministra Plá. Nosotros tenemos una visión que tiene que ver con su ausencia, pero quién mejor que ella para aclarar cuál ha sido su intervención”, indicó Rojas. La interpelación fue aprobada antes de que la Ley Gabriela fuera sancionada.

Fuente: Infobae