Comerciantes de Frontera se mostraron indignados ante la ola de robos de los últimos días

Los comerciantes de Frontera, en Calle 1 entre el 900 y el 800, tienen bronca y están cansados, se sienten impotentes de ambas sensaciones. A nosotros cada robo o intento de robo, nos arruina la semana o el mes, aseguran.

El Periódico dialogó este lunes con cinco comerciantes de distintos rubros apostados en esas dos cuadras y todos coincidieron en haber sido víctimas de robo o de intentos de destrozos para ingresar a los locales.

Todos hicieron la denuncia pero se sienten indignados con el accionar de la Policía. “No sirve de nada sino hacen nada”, explican. Además, se quejan de que en determinados horarios “el Interprovincial es tierra de nadie”.

Entre el viernes y el lunes, en esas dos cuadras, dos comerciantes fueron robados y un tercero se salvó porque justo pasó gente y advirtió que estaban “barreteando” la rejas.







Media hora trabajando

Pablo, es titular de un local de reparaciones de telefonía celular. Hace 14 años que está en el lugar y asegura que la inseguridad se incrementó en los últimos meses. “A nosotros nos entraron a robar el viernes a la madrugada-28 de febrero-, lo detectó mi cuñado, llamó a la Policía que nunca lo atendió. “Los tipos estuvieron más de media hora trabajando, rompieron la persiana, después una madera que suelo poner detrás y también el vidrio. Se dieron el lujo de ir y volver. A las 3.45 entraron y salieron 3.59. Encima tengo que agradecer que no me robaron todo, con todo el tiempo que tuvieron”, relata.

El hombre se muestra indignado porque en todo ese tiempo ningún patrullero recorrió el sector. “En mi caso tal vez no se hubiera podido evitar que me rompan la ventana, pero sí tal vez que me roben, porque demoraron más de media hora y no pasó ningún móvil”, se queja.

A Pablo le vaciaron mitad comercio y según sus estimaciones los productos robados deben rondar unos 50 mil pesos, eso sin contar los gastos por roturas. “Cuando vino la Policía que la llamamos cinco veces, estaban redormidos. Yo los entiendo deben estar cansado, pero no pueden dormirse a la madrugada cuando los ladrones más pueden aprovechar”, insiste el comerciante.

El viernes le roban a Pablo y el sábado, los delincuentes intentaron forzar la reja de un maxiquiosco contiguo. Por suerte, para Alejandro, que hace poco está en el rubro, no pudieron romperla.

“Estos hechos te arruinan”

Así se refiere el propietario de una verdulería de Calle 1 al 900 que fue blanco de un importante robo este lunes luego de que delincuentes ingresaran tras forzar unas rejas y destruir un vidrio. Del lugar se llevaron una balanza, un grabador, una pava eléctrica y varios cajones de verduras.

El hecho fue descubierto por el propietario del local que por sus propios medios salió a buscar a quien creía podría estar detrás del robo y pudo dar con el presunto ladrón cuando intentaba vender un cartel electrónico de “Abierto” a otro local comercial.

Según pudo estimar el vendedor, “me robaron alrededor de 20 mil pesos, sin contar los daños, me arruinaron”.

En la verdulería tuvieron que reforzar las rejas.







Todos los comerciantes reclaman la presencia activa de un fiscal y que la intendenta de Frontera, Victoria Civalero intervenga ante la situación. Sostienen que “en el horario donde las personas descansan, de las 14 a las 17 y de las 0.30 hasta las 6 am no se ve un Policía, todo este sector es tierra de nadie”.