Liga Regional: el próximo fin de semana arranca la actividad

El próximo fin de semana arrancan los torneos de Liga Regional de Fútbol en divisiones menores y mayores. El sábado lo harán los más pequeños de las zonas Sur, Norte y Oeste, mientras que la zona Noroeste comenzaría el 21 de marzo.

En tanto, el domingo comenzará a disputarse el torneo de Primera B de divisiones mayores, mientras que recién el 15 de marzo arrancará la Primera A. Cabe recordar que a partir de 2020 habrá cuatro descensos y cuatro ascensos.

Pese a los casos de dengue detectados en los últimos días en el departamento San Justo, la actividad comenzaría de manera normal. Según informaron desde la Liga Regional, hasta el momento la programación es la prevista a menos que haya alguna disposición gubernamental que hasta el momento no fue comunicada a la entidad.

Así se juega:

SABADO (Inferiores)

Zona Oeste

Colonia Marina FC vs Pueblos Unidos

Cult. La Francia vs Sarmiento

Sp. 24 de Septiembre vs Sportivo Belgrano

Proyecto Crecer vs Cult. Arroyito

El Trébol vs 8 de Diciembre

CR San Bartolomé vs Antártida Arg.

Zona Norte

Juniors vs 9 de Julio (Freyre)

Tiro Federal vs Porteña Asoc.

SS Devoto vs 9 de Julio (Morteros)

Social Altos de Chipión vs Sp. Suardi

Ctro. Social vs Cult. La Paquita

Libre: San Jorge

Zona Sur

Alianza Carrilobo vs Fortín SC

Unión de Alicia vs Sp. Sacanta

Huracán (Las Varillas) vs AD El Arañado

Fund. Pozo del Molle vs Almafuerte

Mitre vs Filodramático

Granaderos vs UD Laspiur

DOMINGO (Mayores - Primera B)

Zona A

CR San Bartolomé vs Fortín SC

Sp. Sacanta vs Antártida Arg.

UD Laspiur vs Almafuerte

Mitre vs Alianza Carrilobo

Proyecto Crecer vs Filodramático

Granaderos vs Fund. Pozo del Molle

Zona B

Porteña Asoc. vs Colonia Marina FC

Ateneo Juvenil Acción vs Sarmiento (Stgo. Temple)

Guido Spano (Marull) vs El Trébol (El Tío)

Belgrano (Río Primero) vs Sp. 24 de Septiembre

8 de Diciembre vs Atl. Santa Rosa

Sp. Balnearia vs Cult. La Paquita