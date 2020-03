¿Qué dijo la oposición sobre el discurso de García Aresca?

Tras el discurso de apertura del intendente Ignacio García Aresca, los concejales de los bloques opositores brindaron su mirada.

Luciano Stoppani, de Córdoba Cambia, expresó: "Ya hemos asistido muchas veces y todavía no se han inaugurado las 232 viviendas. Las obras de cloacas y de desagües tantas veces prometidas y no terminadas, son muy importantes para nuestra ciudad y esperemos que este año se puedan terminar".

"Hubiese esperado un mensaje de poder dar una ayuda a todas las familias de San Francisco. El presupuesto siempre supera a la inflación y yo creo que se le podría dar una mano y un ahorro al bolsillo de todas las familias de la ciudad y sobre eso no hubo ningún anuncio", agregó.

Por su parte Cristian Canalis, de la Unión Cívica Radical, manifestó: "Teníamos otras expectativas, muy pobre el mensaje, es como una foto de una película vieja, no hizo hincapié en un tema fundamental que era el tema del hambre, que creo que la ciudad no escapa a eso, el tema social es un problema serio y el tema de viviendas que hace 12 años que nos vienen prometiendo viviendas y no se ha entregado una sola, eso vamos a hacer hincapié en el Concejo".

"Me parece que esta gestión decíamos que la alternancia era una cuestión fundamental en la democracia y creo que hoy lo estamos viviendo y se está demostrando más que nunca una administración que está en piloto y que lamentablemente las prioridades están invertidas", sumó.

A su turno Andrés Romero, de Frente Córdoba Ciudadana, dijo: "Si bien es el primero que me toca presenciar, en mi arribo a las funciones, creo que ha dejado tela para cortar, me ha parecido que se han dado varias omisiones importantes, varios baches, varias cosas que se reanuncian año tras año pero que en la práctica no se concretan. Y voy a los hechos fácticos creo que hablamos de obra pública e infraestructura y si bien es interesante y es de fondo está mayormente financiada por la Nación lo que hace que los recursos genuinos del municipio no estén tan activos, tan presentes".

Y opinó: "Por otro lado decir que el pavimento es un reclamo de los vecinos de la ciudad todavía no se concreta y hace ya 12 años que esta gestión habla de la hormigonera y del pavimento y todavía la ciudad tiene un 40% de calles de tierra en mal estado y en muchos casos intransitables. A las pruebas me remito hay una declaración fuerte en los últimos días de la Federación de Centro Vecinales que habló del tema y que desde nuestro espacio político venimos manifestando desde la campaña. Por otro lado hay cuestiones como la del medio ambiente que si bien se reanuncia la plantación de 2 mil árboles primero que no son suficientes y segundo que la verdad esta altura no sabemos si realmente se concreta en la realidad. Amad, que es una organización ambientalista, hace un tiempo que sacó un comunicado duro y habló de la necesidad de 5 mil árboles plantados para la ciudad por la ausencia de estos por las tormentas acontecidas que fueron muy graves y todavía no vemos esa respuesta concreta me parece que es una omisión y una repetición de cosas que no se terminan llevando a cabo".

Sobre el final, destacó como positivos algunos puntos del discurso: "Después hay otras cosas que son para celebrar, como la continuación de las guarderías municipales y me parece un muy buen programa, lo que sí entiendo que la cuestión social tiene muchos ribetes que no están siendo asumidos ni tampoco tratados por el Gobierno municipal hay una pobreza creciente en San Francisco, la situación económica nacional a l cual se hizo alusión no es de la manera en que nosotros entendemos que está. la situación es grave y de hecho el presidente de la Nación hoy ha hablado el momento crítico que estamos atravesando y de las distintas implementaciones de medidas para solucionarlos, desde el municipio no hemos visto ninguna de esas medidas. Y un reclamo que hago el trabajo de hacerlo pero que lo venimos manifestando desde la campaña, de los sectores productivos de la ciudad que están pidiendo por el OIM y el FOSP permanentemente y sobre esto nada se ha dicho, sigue existiendo la carga impositiva que es muy pesada para los comercios y las industrias de la ciudad y también por qué no para los contribuyentes".

El bloque oficialista apoyó a García Aresca







Claudia Maine, del oficialismo, manifestó: "Me pareció no solo la propuesta a futuro sino el recordarnos las cosas hechas en San Francisco. Eso da cuenta de que esta gestión es una gestión con mucho empuje y también nos da un poco la seguridad de que las propuestas son propuestas que se van a efectivizar en el futuro. Todas son claves, porque seguir con la obra pública e fundamental pero también la cuestión cultural y educativa a mí me parece clave para seguir creciendo. Muchos anuncios en estos ámbitos que me parece que son muy alentadores".

Acto seguido añadió: "Sin dudas estos son anuncios en líneas generales y a lo largo del año van surgiendo todo el tiempo distintas alternativas de trabajo, estamos a la expectativa de lo que vayan planteando los vecinos porque como dijo Ignacio nosotros escuchamos atentamente las propuestas de los vecinos y a las necesidades también, también hay cosas que no se pueden adelantar porque la cuestión económica a nivel nacional y provincial con lo que trabajamos en conjunto todavía no están tan claras entonces hay que ser cautos a la hora de hacer anuncios. Y en ese sentido el discurso de Ignacio me preció sumamente responsable. No hizo promesas que no sepa que no va concretar entonces eso es muy serio habla muy bien de él y de su gestión".