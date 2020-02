Mujeres Unidas reclamó adhesión a la Ley Micaela en San Francisco

Ante lo trascendido por la denuncia al concejal Angelo Cornaglia por amenazas, la agrupación destacó que "la violencia psicológica es la más común" y que "no hay parámetros para medir las intimaciones, amenazas, manipulaciones y hostigamientos".

Ante el pedido de Izquierda Socialista e Isadora Mujeres en lucha del apartamiento del concejal Angelo Cornaglia del Concejo Deliberante de San Francisco por una denuncia de amenazas a una mujer, y el posterior descargo del concejal, Mujeres Unidas emitió este sábado un comunicado en el que reclamó la adhesión urgente en San Francisco de la llamada Ley Micaela para la capacitación de los funcionarios en perspectivas de género.

En el escrito de la agrupación en defensa de los derechos de las mujeres se resaltó que aquellas que atraviesan situaciones de violencia "no son sólo aquellas golpeadas, violadas y asesinadas que aparecen todos los días en las redes y medios de comunicación" sino que "la violencia psicológica es la más común y la más invisibilizada" y que "no hay parámetros para medir las intimaciones, amenazas, manipulaciones y hostigamientos".

"En muchos casos, estas situaciones no llegan a medidas legales ni comprobaciones de delitos, o no alcanza la justicia que necesita la victima después de vivir un sinfín de violencias. A pesar de no configurarse como un delito ni desembocar en acciones penales, sigue siendo una situación de violencia de género", consideraron.

"Desde nuestro espacio siempre vamos a estar del lado de las mujeres, cis y trans. Es nuestra decisión política como respuesta a un Estado que no tiene la voluntad de ver, escuchar ni responder a los reclamos del movimiento feminista", agregaron en el comunicado.

Capacitación en género

En el texto, Mujeres Unidas reclamó que ante lo trascendido con el concejal Cornaglia, la Municipalidad de San Francisco debe adherir de forma urgente a la Ley Micaela.

"Si los representantes elegidos por escrutinio, no sólo en su ámbito privado, sino también en el accionar publico poseen actitudes y comportamientos violentos, ¿cómo, nosotras, mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries vamos a sentirnos seguras, sabiendo que estas personas deciden sobre nuestro bienestar y nuestros derechos?", cuestionaron.

"La ley Micaela nació como reacción a un Estado y funcionarios incompetentes que desentendían la importancia de la perspectiva de género en sus acciones. Sobre lo trascendido con respecto al concejal Ángelo Cornaglia, sumado a lo expuesto anteriormente, creemos que, de manera urgente, es menester la adhesión a la ley para obligar al Municipio de San Francisco a capacitar a los órganos dependientes en esta materia", justificaron.

Finalmente insistieron en "la necesidad de que exista un espacio especializado y dedicado a diseñar políticas de género que atienda las desigualdades de las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries de la ciudad".