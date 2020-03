Sportivo y una visita de riesgo a Chaco

La “verde” chocará con Chaco For Ever, uno de los candidatos al ascenso, este domingo desde las 19. Mazzola paró al equipo con cinco cambios, uno obligado.

Con cinco cambios, Sportivo Belgrano visitará a Chaco For Ever este domingo a partir de las 19, de acuerdo al planteo de su director técnico Carlos Mazzola que buscará revertir los últimos resultados en que el equipo de nuestra ciudad no pudo sumar de a tres.

El plantel viajó este sábado al mediodía hacia Chaco luego del último entrenamiento.

Entre los cambios, vuelve Leonardo Martina por Fernando Vijande en el arco. También vuelve Daniel Abello por Braian Camisassa en el lateral izquierdo.

Obligado, Mazzola deberá cambiar el doble 5 debido a que Juan Martín Capurro llegó a su quinta tarjeta amarilla. De esta manera entrará Cristian Belucci y Tobías Ballari por Capurro y Leonardo López.

Arriba irá Ezequiel Gaviglio por Fernando Catube.

La duda de Mazzola en la semana es si jugaba Pablo Matalía o Mauro Orué, pero se decidió por este último.







Al encuentro, la “verde” llegará luego de una semana intensa de trabajo en la que la cabeza estuvo puesta en el rival, que es uno de los candidatos en el grupo a obtener el ascenso.

Copa Argentina

Aunque todavía no fue confirmado oficialmente, desde Racing Club de Avellaneda, rival de Sportivo en la próxima fase de la Copa Argentina, informaron en su página oficial que el encuentro se jugará el miércoles 25 de marzo, a las 17, en estadio a confirmar.