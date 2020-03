Capacitación y reparación histórica, ejes del proyecto de inclusión laboral que presentará el Centro Trans

Entre los puntos destacados aparece no solo el porcentaje de personas que debería tener la chance de trabajar, sino además la solicitud de capacitación por parte del Gobierno municipal y que éste también incentive a las organizaciones privadas a tomarlos.

El Centro Trans de San Francisco ya casi tiene listo el proyecto que presentará a la Municipalidad con el fin de incluir laboralmente a las personas que integren este colectivo. Entre los puntos destacados aparece no solo el porcentaje de personas que debería tener la chance de trabajar, sino además la solicitud de capacitación por parte del Gobierno municipal y que éste también incentive a las organizaciones privadas a tomarlos. Asimismo se solicita una pensión de reparación histórica a las mujeres trans por las detenciones sufridas durante la dictadura militar de entre 1976 y 1983.

Jimena Agüero (37) y Brenda Cappellino (45) adelantaron a El Periódico que la próxima semana enviarán una nota al Ejecutivo municipal para ser recibidas y que el proyecto lo presentarían a fines de marzo o principios de abril.

“Nuestra idea es presentar un proyecto de inclusión laboral trans para que el cupo represente un porcentaje que iría del 1 al 3% de los empleados que el municipio posea en planta permanente”, indicó Agüero.

Proyecto anterior

Cabe recordar que el año pasado el extinguido bloque Mejor San Francisco presentó un proyecto en el Concejo Deliberante relacionado a este pedido, aunque la iniciativa planeaba incorporar anualmente a la planta de personal municipal a dos personas "travestis, transexuales y transgénero que reúnan condiciones de idoneidad para los cargos".

Esto no fue bien visto por el centro local, desde donde aseguraron no fueron convocados para debatirlo. Actualmente, el grupo está conformado por entre 30 y 40 mujeres y hombres trans, cuya mayoría apela a la prostitución para generar ingresos y poder vivir ya que no consigue trabajo.

“No hay oportunidades, la mayoría de las chicas hemos enviado curriculums cuando hay búsqueda de personal pero no somos llamadas. Es lamentable que haya chicas que tengan que seguir ejerciendo la prostitución hoy en día siendo capaces para desempeñarse en otros rubros, sobre todo porque hay un montón de peligros en la calle y en la noche y las chicas están expuestas”, sostuvo Cappellino.

Perseguidas

Agüero comentó que muchas chicas “fueron perseguidas policialmente en la época de la dictadura” por lo que en el proyecto solicitarán una pensión de reparación histórica: “Hay compañeras de más de 50 o 55 años que quizás queden fuera de la inclusión laboral. Queremos una reparación histórica para ellas porque sabemos lo que padecieron décadas pasadas”.

“Es una ayuda económica con la que puedan subsistir, no pueden ejercer más la prostitución bajo ningún punto de vista”, agregó. En 2018, cabe destacar, la provincia de Santa Fe se convirtió en la primera de la Argentina en otorgar la pensión de reparación histórica a las mujeres trans bajo esta causa siendo reconocidas como "presas políticas en razón de su identidad de género".