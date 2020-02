Cornaglia presentó su descargo y denunció extorsión y hostigamiento

El concejal de Córdoba Cambia destacó que la denuncia presentada en su contra fue archivada días después "por no existir delito alguno" y que ayer jueves él presentó una denuncia por extorsión.

Tras el pedido de izquierda Socialista e Isadora de que sea apartado de su cargo por una denuncia por amenazas a una mujer en su contra, el concejal Angelo Cornaglia (Córdoba Cambia) presentó este viernes un descargo con su versión de los hechos y en el que denunció un "constante hostigamiento" y una "persecución" en su contra. Asimismo, expuso el certificado por el cual la Justicia de San Francisco dispuso que la causa sea archivada al no encuadrar en un delito y una denuncia por extorsión presentada el 27 de febrero.

A través de un comunicado, Cornaglia aseguró que en 2017 comenzó un proceso de separación personal después de ocho años de concubinato con su ahora ex pareja. "El cual, como en muchos casos, no fue fácil de arribar a un acuerdo. En su trayecto final, por recomendación de los abogados, se decidió judicializar el caso a través de la forma legal correspondiente", indicó.

"Mi ex pareja consideró respaldarse mediante una denuncia policial, la cual mencionaba medidas que había tomado respecto a la separación y por lo tanto ella tenía cierto temor de cómo podía seguir el caso y lo que pudiera pasar, cuestión que hoy en día lamentablemente es tan común los problemas de violencia", continuó Cornaglia.

En su escrito, el concejal dijo que celebra que "haya leyes que amparen a las mujeres cuando estas se sientan descuidadas o desprotegidas" y que su ex pareja "haya utilizado este recurso para sentirse más segura".

"Lo que no celebro es que haya personas que tratando de dañar mi imagen pública, manifestando que poseo denuncias por 'amenazas', pidiendo además que me ponga 'a disposición de la Justicia hasta que se esclarezca la situación" mientras que esa situación ya se encuentra esclarecida desde hace ya varios meses y no existen problemas entre ambos", esgrimió.

Asimismo, Cornaglia repudió que inciten a otras organizaciones políticas, sociales y defensoras de los derechos de la mujer a que acompañen dicho pedido. "Porque la desinformación generada por minorías inescrupulosas es perjudicial para mi persona y atenta aún más contra la credibilidad de las mujeres que sufren violencia de género y femicidios a diario, algo que repudio profundamente", justificó.

Extorsión

En la parte final de la nota, el concejal denunció que una persona ajena a la relación lo intimida y extorsiona pidiéndole dinero para que no se difunda la información "de manera malintencionada y tergiversada".

"Por lo cual realicé la denuncia por extorsión días antes de la difusión mediática del caso, luego de sufrir el constante hostigamiento y los malos momentos", señaló.

Finalmente, el concejal consideró que por lo expresado en su descargo hay una persecución en su contra. "Creo que hay una persecución en contra de mi persona, mis ideales y la defensa de los derechos de las mujeres que sufren día tras día violencia en cualquier ámbito de sus vidas, pero además también altera la vida cotidiana de mi ex pareja por un tema concluido para ambos hace meses"