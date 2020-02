Miralo en vivo: Defensores de Belgrano vs. All Boys por la Primera Nacional

Defensores de Belgrano recibirá en la tarde de este viernes a All Boys en el inicio de la 19° fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 17 en el estadio Juan Pasquale y que será dirigido por el árbitro Nazareno Arasa.

Luego del enorme triunfo conseguido ante Atlético de Rafaela, el entrenador del Dragón, Fabián Nardozza, pararía la misma formación que el pasado viernes en tierra santafesina.

Se trata de un equipo que ya casi sale de memoria y está realizando una muy buena campaña.



Necesitado

All Boys está complicado con el descenso y eso no es ninguna novedad. Pero la victoria ante Tigre fue una inyección anímica enorme para un equipo que necesitaba de una alegría para trabajar de otra manera. Para colmo, los que pelean la permanencia dejaron puntos y la salvación no parece una utopía en Floresta, pero para eso hay que seguir sumando.

Y el fixture le pone por delante otra parada brava a los de Pepe Romero: Defensores de Belgrano, escolta de San Martín de San Juan y el equipo menos derrotado del torneo, junto con el líder. El Dragón no pierde desde la segunda fecha, y acumula cinco victorias consecutivas en condición de local.

Luego de la resonante victoria ante Tigre en Floresta, el entrenador no tiene en mente hacer modificaciones y se inclinaría por exactamente los mismos once que consiguieron esa tan ansiada alegría.

Probables formaciones

Defensores de Belgrano: Sebastián Giovini; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Leandro Martínez Montagnoli, Iván Nadal; Juan Manuel Olivares, Juan Manuel Sosa, Marcelo Lamas, Marcos Giménez; Ezequiel Aguirre y Nicolás Benegas.

All Boys: Joaquín Pucheta; Nicolás Zalazar, Sebastián Martínez, Jonathan Ferrari, Facundo Cardozo; Darío Stefanatto, Mirko Ladrón de Guevara; Milon Céliz, Brian Sarmiento, Marco Iacobellis; y Facundo Parra.

Estadio: Defensores.

Hora: 17.

Con información de Solo Ascenso.