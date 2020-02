Braian Toledo, el joven con una dura infancia y que logró llegar al deporte de elite

Braian Toledo, fallecido hoy tras accidentarse con su moto en Marcos Paz, la ciudad en la que había nacido hace 26 años, padeció en su niñez una vida signada por las privaciones y necesidades, pero ya en la adolescencia comenzó a destacarse y logró trascender en el atletismo argentino, que le reconoce su enorme esfuerzo y su gran sentido de la solidaridad.

El atleta, especialista en lanzamiento de jabalina, había nacido el 8 de septiembre de 1993 en la misma ciudad en la que hoy encontró la muerte.

Braian atravesó una infancia muy pobre y, a los 16, llegó con sus habilidades al CeNARD, donde recibió una beca para que potencie sus condiciones innatas.

Debido a su facilidad para dibujar, el pequeño Braian ganaba dinero haciendo las tareas de colegio de sus compañeros, así ayudaba a su madre.

"Una vez encontré a mi mamá llorando en casa, era de noche, le pregunté qué le pasaba y me respondió que no tenia nada para darnos de comer a mí y a mi hermana. La abracé y le dije que no importaba, que lo mejor de todos es que estábamos los tres juntos"