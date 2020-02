Baby Fútbol: aprobaron la doble afiliación para las categorías puntuables

Por mayoría y tras una reñida reunión, la dirigencia local permitirá que jugadores de nuestra ciudad puedan hacerlo también en otras ligas de la región, como así también se admitirá la llegada de refuerzos solo en aquellos clubes que no cuenten con los cupos de 12 chicos por plantel.

Anoche en una debatida reunión, en una votación por mayoría, La Liga de Baby Fútbol derogó el artículo 61 que imposibilitaba que los jugadores de las categorías puntuables no puedan tener doble afiliación con otras ligas.

Así lo confirmó el presidente de la Liga local, Jorge Frócil, que en diálogo con El Periódico señaló: “Se logró lo que hace un tiempo se venía tratando de hacer, que el chico sea libre de poder jugar en nuestra liga y poder hacerlo también en otras. Se aprobó la famosa doble afiliación, pero se les pidió a los clubes que no por eso dejen sin cupo a los chicos que ya tienen”.

Los cupos de las categorías puntuables en el Baby son de 12 chicos por plantel, y durante la reunión se hizo particular hincapié en que aquel equipo que tenga a todos sus jugadores fichados “no deje a ninguno afuera para traer a un refuerzo”, subrayó Frócil.

Aunque insistió: “La prioridad es que jueguen los chicos que cada club ya tiene, no va a ser tampoco una locura que los clubes van a salir a buscar pibes de la región pero hay cosas que debemos preverlas”.

“No somos policías”

El dirigente local admitió que tenían conocimiento de varios casos de chicos “que a escondidas” iban a jugar para otros clubes de la región.

“Como Liga no somos policías, no nos gusta tener que salir a averiguar si un chico está yendo a jugar campeonatos para otros clubes ni tampoco queremos cortarle la carrera a nadie que quiera ir a probarse a otros lugares como ha sucedido, sabemos que clubes importantes como Atlético Rafaela, Colón y Unión de Santa Fe, entre otros han estado interesados en contar con jugadores de nuestra ciudad”, declaró.

Además, en la reunión de anoche se determinó que en la próxima edición del Nacional de Baby Fútbol 2020/21 será obligatoria la realización de los tres cambios. No como sucedió en la última ocasión que se permitía no realizar cambios si el técnico no lo requería.

Además anunció que el próximo campeonato apertura 2020 iniciará el próximo 7 de marzo y cada club tendrá hasta antes de la tercera fecha para incorporar jugadores que no pertenezcan al club.