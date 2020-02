"No hubo patadas en la cabeza", dijo el agresor de Lautaro Vega

Santiago Daniele, el joven de La Francia imputado por lesiones graves, reconoció que golpeó a Vega pero aseguró que él no buscó la pelea y que no lo pateó en la cabeza, como denunció la víctima. "Me merezco el castigo, pero no que me llamen asesino. Hace mucho que busco cambiar", dijo.

Tras ser imputado por "lesiones graves" en la causa por la agresión a Lautaro Vega en la madrugada del pasado lunes en La Francia, Santiago Daniele reconoció haber golpeado al joven aunque aseguró que no le pegó patadas en la cabeza, como denunció la víctima

Daniele, de 22 años y también vecino de La Francia, habló con El Periódico y reconoció la agresión, pero según su versión no fue como se asegura en la denuncia y que él no buscó la pelea, sino que fue Vega quien primero lo agredió verbalmente.

"Yo sé que tuve la culpa, no dejo de ser culpable, acepto que peleé y que le rompí la nariz, eso lo acepto. Pero no me parece una causa para hacer una marcha y escracharme socialmente ante los ojos de toda la zona. En ningún momento hubo patadas en la cabeza. Hay testigos y cámaras, estoy muy tranquilo sobre eso", dijo Daniele, que también publicó en su cuenta de Twitter un extenso descargo.

Daniele también hizo referencia a un audio en el que un joven, que sería Vega, cuenta lo sucedido a sus amigos y lo amenaza. "Hay un audio de Lautaro que respalda mis declaraciones y me amenaza. El viernes voy a ir a la Justicia con este audio de Lautaro y los de su familia amenazándome", agregó, ya que fue citado a comparecer este viernes 28 de febrero ante la Justicia.

Varios antecedentes por violencia

El joven de La Francia, que vivió en San Francisco desde los 12 hasta los 18 años, admitió que tiene numerosos antecedentes por hechos de violencia, tal como reveló este miércoles El Periódico. Una de estas causas incluso fue elevada a juicio el año pasado y espera fecha para su realización.

"Los casos de los que hablan son ciertos, tengo cinco causas abiertas. No niego haber peleado con él, fui yo el que le quebré la nariz, peleé mano a mano con él, no se metió nadie", dijo Daniele.

"Tengo antecedentes por pelear, fueron cinco antecedentes por pelea en cuatro años, de los cuales también me hago cargo. Mucha gente en el pueblo también está de mi lado, saben de todo el trabajo que vengo haciendo últimamente para alejarme de los problemas", agregó.

Según indicó Daniele, "hace mucho tiempo" que busca cambiar sus actitudes. "Tuve una vida de mierda, lo cual no me justifica para nada. Hace más de seis meses que no tuve ningún problema con nadie. Y a este problema no lo busqué yo, él llegó buscando una pelea, me agredió verbalmente y yo reaccioné, que no lo tendría que haber hecho", relató.

"Somos un grupo de amigos que queremos salir de los problemas, salir adelante, y nos ayudamos entre todos. Ellos fueron los que me separaron. En ningún momento hubo patadas en la cabeza", reiteró.

"Estoy solo en la vida, no tengo familiares, soy un pibe normal y que con 22 años me hagan esto no es algo que me juegue a mi favor. Me merezco el castigo que me corresponda, pero no creo haberme merecido que me llamen asesino. Eso es lo que más molestó", concluyó.

La imputación

La Fiscalía de turno en San Francisco a cargo de la fiscal Leonor Failla imputó este miércoles por "lesiones graves" a Daniele.

Desde la Fiscalía informaron a El Periódico que el joven que denunció una brutal golpiza declaró este miércoles y dio su versión de los hechos, al igual que sus padres, quienes relataron cómo se enteraron de lo ocurrido. Asimismo, tras ser revisado por un médico en los Tribunales, se decidió que la carátula de la causa sea por "lesiones graves", ya que el joven agredido presenta fractura de tabique.

Asimismo, confirmaron que Daniele tiene otros antecedentes por violencia hacia otras personas e incluso una causa por agresión a otro joven en La Francia fue elevada el año pasado a juicio y espera fecha para su concreción.

Finalmente, desde la Fiscalía informaron que el imputado fue citado a declarar este viernes y que también se tomaran en cuenta otras declaraciones de testigos, principalmente la de un remisero que, según la denuncia, habría detenido la agresión.

"Estamos cansados"

Maricel Quintertos, madre de Lautaro, aseguró que en La Francia son conocidos los antecedentes violentos del imputado y explicó que por eso se realizó una manifestación ayer martes, en la que participaron familiares del joven agredido, vecinos y también la intendenta Fernanda Grimaldi.

"Estamos cansados de este chico y nadie puede hacer nada. Por eso nos levantamos todo el pueblo", dijo la mamá a El Periódico.

Si bien se mostró conforme con la atención recibida en los Tribunales locales, se mostró molesta porque el agresor sigue libre aunque se conozcan sus antecedentes. "No lo van a meter preso hagamos lo que hagamos, necesitamos un certificado de defunción para que lo metan preso. Tiene un montón de antecedentes. Si yo hubiera llevado un certificado de defunción ahí sí lo iban a meter preso. Él sigue libre. Esa es la Argentina en que vivimos", dijo.

Respecto al descargo que hizo el acusado, en el que manifestó que fue Vega quien buscó la pelea, la madre rechazó de plano que su hijo sea violento o de buscar peleas: "No nos guiamos por el circo de Twitter, sino por la Justicia", aseguró la mamá.

"Mi hijo está bien porque alguien lo sacó, porque si no lo mataba. No tiene golpes en el cuerpo, todos son en la cabeza. Tenemos testigo de todo lo que pasó. Este tipo hasta que no mate alguien no para", dijo la mujer.

Lo que dice el audio

En el audio al que accedió este medio, en el que presuntamente Vega cuenta lo ocurrido a un grupo de amigos, relata que llegó hasta la Terminal en busca de otro joven, por un problema anterior, y que allí Daniele comenzó a agredirlo y que recibió hasta "nueve patadas en la cabeza".