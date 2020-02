“Afuera del boliche, por una cuestión ciudadana, no podemos hacer la vista gorda”

“La violencia siempre existió, pero ahora es diferente”, reconoce Raúl Vaca, manager de Runa disco, quien hace 22 años se encuentra vinculado a “la noche”.

Vaca reconoce a El Periódico una situación cada vez más frecuente: hoy los conflictos se resuelven de manera más salvaje y violenta. Y sin dudas, lo que ocurrió en Villa Gesell con Fernando Báez Sosa, que fue asesinado en la calle a metros de un boliche por una patota conformado por diez rugbiers, puede ocurrir en San Francisco. Sin embargo, también mira puertas adentro del local bailable que representa y asume las responsabilidades que ellos tienen a la hora de prevenir que un conflicto pase a mayor.

En los próximos días la empresa capacitará en varios aspectos a su personal de seguridad –algo, aclaran, hacen todos los años- y entre los cursos, puntualmente en uno de ellos se buscará perfeccionar su accionar.

- ¿Hay más conflictos en la noche que antes o hay más violencia?

Hace 22 años que trabajo en la noche y la violencia siempre estuvo, pero ahora es diferente, ha cambiado. Años anteriores cuando había inconvenientes se resolvían de otra forma. Hoy la sociedad no soporta más y actúa en consecuencia. Quizás antes ante una pequeña discusión cada uno se iba a su casa y hoy uno va al auto a buscar un palo para responder a una trompada que le dieron. La violencia está más marcada y hay una resolución de conflictos que terminan siempre a los puños, sin diálogo.

Raúl Vaca, manager de Runa Disco







- ¿Qué se hace desde un boliche ante este empeoramiento de la situación?

Nosotros desde nuestro objetivo que es ofrecer diversión tenemos que estar preparados para que el resto de la gente la siga pasando bien y si alguien no está en condiciones de quedarse se lo invita desde el dialogo a que se retire. Si no pasa eso y se toman medidas violentas lo que hacemos es resguardar a la gente que está a su alrededor y el personal de seguridad con la colaboración de la policía retirar a esa persona en conflicto.

- Son casos donde siempre se está límite…

Siempre estamos al límite trabajando con gente. Hay quienes entienden la situación y otros que no. Sabemos que se trabaja con gente que en algunos casos está alcoholizada y hay que tener cierta premura al hablar, siempre estar un paso adelante de lo que pueda llegar a suceder. Revisar el área, buscar algún testigo que nos facilite información porque no siempre el personal de seguridad observa las cosas. Determinar qué sucedió e invitar a la persona a retirarse y hacerlo de la mejor manera posible. Si hay un conflicto más serio la casa se reserva el derecho de admisión por un tiempo. El boliche es un lugar no para generar conflictos, sino pasarla bien.

- El personal de seguridad o los patovicas en general suelen ser cuestionados por su nivel de agresión, muchas veces similar al de la persona que genera un conflicto. ¿Es difícil conseguir gente que se dedique a esta actividad y lo haga sin fisuras?

En estos casos no se trata de quién es el más fuerte o el macho alfa del lugar. El personal de seguridad debe hacer prevención y no tienen vía libre para hacer lo que quieran y someter a las personas que están en el lugar. La fuerza se utiliza si es necesario. Nosotros cada vez más tratamos de perfeccionar técnicas para retirar a una persona violenta en su actitud. En los próximos días a través de un nuevo curso un instructor enseñará técnicas de reducción sobre brazos ante todo. Las manos son las más utilizadas por los violentos y vamos a trabajar mucho en eso.

Este punto que marca Vaca es clave en la actualidad ya que en muchos casos de conflicto –en diversos lugares- el personal de seguridad supo utilizar técnicas inapropiadas, por ejemplo las llamadas 'palancas al cuello', que pueden ser letales si son mal aplicadas.

- En el caso de Fernando Báez Sosa se habló de la responsabilidad del personal de seguridad del boliche donde se desató el conflicto con los rugbiers. Básicamente porque sacaron a las dos partes a la calle sin analizar que el enfrentamiento podía seguir a metros de la puerta del local bailable. ¿Qué responsabilidad tiene el boliche de lo que pasa luego afuera?

Lo primero que hacemos es tatar de prevenir. Siempre. Si no trabajás así vas a ser un generador de conflicto afuera. Si fue un forcejeo entre dos personas, probablemente uno salga primero por un lado y el otro queda en guarda para que haya un lapso de tiempo de diferencia entre las salidas; desde nuestro lugar tratamos de evitar conflicto afuera. Una vez afuera si está dentro de nuestra visual el conflicto tratamos de generar el llamado a la policía para que actúe. Nosotros contamos con adicionales, pero si hay que colaborar lo hacemos aunque no corresponde porque en la vía pública no podemos hacer nada. Pero tampoco podemos hacer la vista gorda si la policía necesita de nuestra colaboración. Por una cuestión ciudadana no podemos hacer la vista gorda.