El Colegio de Ingenieros Especialistas generará por su cuenta energía eléctrica

En los últimos días comenzaron a funcionar seis paneles fotovoltaicos policristalinos en la sede de la Regional San Francisco del Colegio de Ingenieros Especialistas (Echeverría 204). De esta manera, se convertirá en usuario generador de energía eléctrica pasando de prender la luz a producirla por su cuenta, utilizarla para su propio consumo eléctrico y lo que les sobra volcarla a la red que utiliza el resto de los vecinos.

“Una vez que se verificó su correcto funcionamiento y la adecuación de las instalaciones internas para pasar a ser usuario generador, se solicitó a Epec la instalación del medidor bidireccional que se concretará en los próximos días”, indicaron desde el colegio a El Periódico.

De esta manera, el Colegio de Ingenieros Especialistas pasará a ser el primer usuario generador de la ciudad en comenzar a funcionar, bajo las normas y reglamentaciones de la Secretaria de Energía de la Nación y el Ente provincial de Servicios Públicos (Ersep).

Cabe resaltar que Córdoba encabeza con holgura el ránking de usuarios prosumidores, como se llama a quienes no solo consumen sino que además producen en este caso energía eléctrica en base a una fuente renovable, como la de tipo solar. De esta manera, se obtiene un ahorro importante en la factura de la luz, se contribuye en pequeña medida al medioambiente y además se pueden solicitar distintos beneficios fiscales al Estado provincial y nacional.

Potencia

Desde el colegio profesional aclararon que la potencia instalada “permitirá generar en el momento de máxima radiación 2,04 KW, suficiente para alimentar la mayoría de los consumos de las oficinas administrativas de la Regional”.

La instalación, que permitirá un seguimiento online, fue diseñada para ser utilizada con fines didácticos para profesionales que quieran realizar proyectos de instalaciones similares, como así también para cualquier persona que desee conocer en profundidad el funcionamiento de la planta generadora.

En espera

En el departamento San Justo, las primeras conexiones de este tipo fueron instaladas semanas atrás en la localidad de Morteros en dos viviendas familiares, bajo la tutela de la Cooperativa de Servicios Públicos. En San Francisco, según informó este medio hace unas semanas, había tres casos en los que se iniciaron los trámites para estas conexiones, informaron desde EPEC.

La generación distribuida es la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y puede ser desarrollada por usuarios residenciales como comerciales e industriales. Con una instalación especial, la energía que los usuarios generan con paneles solares, por ejemplo, se utiliza para el consumo propio en las horas de mayor irradiación solar y lo que excede a ese consumo se inyecta a la red eléctrica.

Esa generación que se vuelca a la red será bonificada en la factura por la empresa de energía, ya que está garantizado por ley. Cuando esa producción disminuye o es nula (de noche, por ejemplo), pasa a utilizarse la red convencional, la de EPEC en el caso de una vivienda de San Francisco.

En otras palabras, el usuario no utiliza la red eléctrica porque produce su propia energía, pero lo que le sobra de esa producción se lo vende a la empresa eléctrica y así pagará menos en la factura. Y cuando no produce, no se queda a oscuras sino que se abastece de la red convencional.

Para esto, los usuarios deben instalar un equipo de generación renovable y un inversor para convertir la energía, el cual estará conectado a la red de EPEC a través de un medidor de tipo bidireccional, distinto a los habituales.