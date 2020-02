Viralizar suicidios es un "problema ético", según un psicólogo

Sebastián Bertucelli, psicólogo comunitario y especialista en prevención de la violencia, analizó en una entrevista la viralización de varios videos en los que quedó registrado el suicidio de una mujer en la ciudad de Córdoba. El profesional describió a la situación como un "problema ético".

"Antes que aparezca un fenómeno de estas características, uno tiene que tener una posición ética para abordarlo. Hay que preguntarse si visibilizar la situación ayuda a proteger o no. La reacción de la gente en las redes viene de la desesperación por participar", analizó en diálogo con Cadena 3.

Para Bertucelli, la viralización en redes es "apagar el fuego con nafta" y "crea grietas".

"Algunos creen que es lindo tener disidencias en estas situaciones pero no. Hay que tener un acuerdo, si no los casos se repiten. Hay que aplicar la ética de la responsabilidad y no la del éxito".

Al ser consultado sobre la responsabilidad de los medios ante este tipo de situaciones, Bertucelli comentó lo que vivió cuando viajó a Paraguay y tuvo que pedirles a los medios que no difundieran imágenes de cadáveres.

"Si se muestran esas imágenes, alimentás el desánimo público", añadió.

Hablar con responsabilidad

Hasta hace algunos años se creía que sobre suicidio no había que hablar demasiado, sino que el tema debía ser tratado casi como un tabú. Incluso que los medios de comunicación no debían publicar los casos para no generar un “efecto cascada”.

Al contrario de ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que hay que tocar el tema públicamente para prevenirlo y que una forma de evitarlo es recibir ayuda emocional en el momento correcto. La OMS también recomienda a los medios de comunicación hablar del suicidio, pero con responsabilidad y siguiendo determinadas pautas, a lo que adhiere El Periódico.

Finalmente, Bertucelli hizo una reflexión sobre el sistema de salud actual y expresó que se vive en una "anarquía errante".

"Hay que volver a la atención primaria de la salud en la comunidad. Hay que atender a la salud y no a las enfermedades. Cada cual vive en un programa encerrado de una enfermedad y eso se replica. No veo el coraje de volver a las fuentes y a la base fundamental que crearon nuestras tradiciones para, desde la salud, tratar las enfermedades".