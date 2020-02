El fin de semana de carnaval comenzó accidentado sobre ruta 19

Una serie de accidentes de tránsito se registraron en la mañana de este sábado sobre ruta nacional 19, debido al intenso tránsito generado por el fin de semana largo a causa del feriado de carnaval.

La ruta permanecía cortada desde las 8 en cercanías a la localidad de Devoto y también ingresando a la misma donde se produjo un choque múltiple, donde participaron unos siete vehículos, frente a la planta de Sancor en Devoto. Previamente se había registrado un choque entre dos autos unos kilómetros más atrás.

Mauricio Vietto, jefe cuerpo de bomberos de Devoto, señaló a FM Cristal que no hubo heridos de gravedad.

Una ruta que pide a gritos ser autopista

Son innumerables los accidentes producidos en la ruta 19, que se cobró varias vidas en las últimas décadas. Y en cada verano o fin de semana largo, esta arteria que une nuestra ciudad con Córdoba (aunque desde Río Primero ya inicia una autopista) es noticia por un siniestro vial.

La autopista 19 fue prometida por primera vez a inicios de la década del 70, aunque recién comenzó a construirse en los últimos años. Algo se hizo, pero muy poco y en la actualidad la obra se encuentra frenada por falta de fondos a nivel nacional.

Días atrás, el secretario de Obras Públicas de la Nación, el cordobés Martín Gill, apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri al sostener la autopista 19 “es uno de los tantos incumplimientos de la gestión anterior”.

El intendente de Villa María en uso de licencia es el flamante segundo del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

El dirigente villamariense acompañó a Katopodis en una reunión que tuvieron con el ministro de Obras Públicas de Córdoba, Ricardo Sosa. En ese encuentro, la demorada construcción de la autovía fue uno de los temas centrales que abordaron los funcionarios albertistas y schiarettistas.

Según el funcionario nacional, lo más urgente es convocar a una nueva licitación de los dos tramos que están paralizados, porque se retiraron las empresas que se quedaron con las licitaciones que convocó la anterior administración nacional.

Aunque no hay números precisos –publicó el diario La Voz del Interior- también habría una deuda con las empresas que están a cargo de los otros dos tramos, que según informes preliminares tendría un avance de alrededor del 50 por ciento. “Debemos apurar las nuevas licitaciones, ya que los cuatros tramos en los que se dividió la obra no tienen una conexión directa, por lo cual no serviría de nada terminar los dos tramos más avanzados”, explicó el secretario de obras públicas de la Nación.

La obra de la autopista tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo cual, no habría un problema de recursos.

Video de Mariana Moya, periodista de Devoto.