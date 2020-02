Pañuelazo verde en San Francisco: "Estar unidas y organizadas nos va a llevar a conquistar nuestros derechos"

Este miércoles 19 de febrero se llevarán a cabo concentraciones en numerosas ciudades de todo el país en el marco del Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto y en San Francisco la misma será a partir de las 19 en la Plaza Cívica, organizada por Mujeres Unidas y Socorro Rosa. Se desarrollarán proyecciones de videos, lecturas, una muestra de fotos y finalmente el "pañuelazo" verde.

Desde Mujeres Unidas, Ailén Cabrera explicó que el objetivo de la concentración en la ciudad y en todo el país responde el lanzamiento este año de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito con el mismo proyecto que fue presentado el año pasado en el Congreso, que obtuvo sanción en Diputados y que fue rechazado luego en el Senado.

"El primer pañuelazo fue en 2018, cuando comenzó con más intensidad este movimiento verde. Ahora se va a lanzar a días de la apertura de sesiones legislativas. No es solamente en Argentina sino a nivel mundial", aclaró Cabrera.

"Lo que se exige es que se apruebe el proyecto que se construyó desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es el proyecto que se viene presentando hace ocho años y que se construyó colectivamente entre más de 700 organizaciones, el mismo que se presentó el año pasado", añadió la joven integrante de Mujeres Unidas.

Cabrera diferenció este proyecto del anunciado por el presidente Alberto Fernández, aún en proceso de redacción y del que no se conocen detalles aún, por lo que evitó opinar al respecto.

Todo el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal puede consultarse en este enlace.

De qué se trata

El proyecto de esta campaña garantiza el derecho al aborto a mujeres y personas con capacidad de gestar hasta la semana 14. Más allá del plazo de las 14 semanas de gestación, también contempla la interrupción legal del embarazo en caso de violación (con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona) o si corre riesgo su vida o su salud integral, esta última entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social (tal como la define la Organización Mundial de la Salud).

"El acceso a este derecho es sin distinción de origen, nacionalidad o situación migratoria de la persona que lo solicita y la práctica se debe garantizar dentro de los cinco días corridos desde que lo requiere. Puede ser en un sistema público o privado, sin lugar para los obstaculizadores de derecho", precisó Cabrera.

La joven también destacó que el proyecto garantiza el acceso a la información de la persona que solicita la interrupción del embarazo y que la misma tiene que ser pertinente, precisa, laica, actualizada y científica. "Eso también conlleva que se debe incluir en los contenidos de la Educación Sexual Integral el aborto como un derecho", expuso.

Además, remarcó que desde la campaña se insistió en que el todo el proyecto comienza por la educación sexual integral, lo que se contempla en el lema "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

"El proyecto es muy claro en ese sentido, porque empieza desde la Educación Sexual. Por ahí mucha gente no lo conoce pero todo empieza por la educación. Es importante entenderlo como un proyecto completo, que ninguna de las tres partes falte", fundamentó.

Organizadas

Por otra parte, la joven invitó a sumarse a la manifestación y destacó la importancia de expresarse en las calles. "Lo que nos dejaron los últimos años es que estar unidas en las calles y organizadas es lo que nos va a llevar a conquistar nuestros derechos. No estamos solas", aseguró, y agregó que aquellas mujeres que quieran hacer consultas o no tengan con quien ir, pueden contactarse a través de las redes sociales de Mujeres Unidas.

Finalmente, ante las críticas de la Iglesia a la iniciativa, reiteró que no se trata de un tema de religión sino de salud pública. "Esto no tiene que quedar en la decisión de alguien por sus creencias religiosas, sino que es una cuestión de salud pública y todas las personas con capacidad de gestar tenemos derecho a la salud pública, a decidir libremente si continuar o no con un embarazo no deseado, teniendo en cuenta la salud física, mental y social", concluyó.