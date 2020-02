Miralo en vivo: Ferro vs. Independiente Rivadavia por la Primera Nacional

Ferro Carril Oeste recibirá en la noche de este sábado a Independiente Rivadavia de Mendoza por la 17° fecha del torneo de la Primera B Nacional, en un partido que comenzará a las 20 en el estadio Ricardo Ectheverri de Caballito. Será dirigido por el árbitro Sebastián Zunino.

El Verdolaga reanudó la Primera Nacional con una goleada memorable ante Platense y este sábado intentará repetir ante el equipo mendocino en Caballito.

Ferro volverá a jugar un partido oficial en su estadio después de casi tres meses. La última vez que fue local por el campeonato fue el 24 de noviembre, en la victoria 1-0 sobre Morón.

El delantero Franco Toloza llegó al límite de amarillas y no estará disponible. Su reemplazante será Rubén Tarasco. El resto serán los mismos que vencieron 3-0 a Platense en Vicente López.

Por otra parte, el juvenil Franco Pulicastro se recuperó de su lesión y vuelve a estar entre los concentrados.

Ferro acumula tres victorias consecutivas en la temporada: 1-0 vs Morón, 1-0 vs Temperley y 3-0 vs Platense. Además, Bailo lleva 364 minutos sin conceder goles.

Sumar afuera

Después de los serios incidentes en el Bautista Gargantini que impidieron que se desarrolle un partido de fútbol en el reinicio de la Primera Nacional, Independiente Rivadavia buscará sus primeros puntos pero fuera de Mendoza.

Sin haber podido jugar más de cinco minutos, Matías Minich tendría decidido poner el mismo equipo que arrancó el encuentro con Atlanta el último domingo. Sin lesionados ni suspendidos, tiene todo prácticamente resuelto.

Probables formaciones

Ferro: Andrés Bailo; Hernán Grana, Sebastián Olivárez, Gustavo Canto, Rodrigo Mazur; Nicolás Gómez, Fernando Miranda, Walter Busse, Renzo Tesuri; Cristian Bordacahar y Rubén Tarasco.

Independiente Rivadavia: Cristian Aracena; Julián Navas, Rodrigo Colombo, Franco Ledesma y Franco Negri; Julián Marcioni, Santiago Úbeda, Julián Marchioni y Pablo Palacio; Sergio González y Ángel Prudencio.

Estadio: Ferro.

Hora: 20.

Con información de Solo Ascenso.