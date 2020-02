Así se juega la 19ª fecha del Federal A

El Consejo Federal dio a conocer cómo se disputará la 19ª fecha del Torneo Federal A donde Sportivo Belgrano buscará volver a sumar en Pergamino cuando visite a Douglas Haig el próximo domingo a las 17.30.

Tras la derrota del pasado domingo ante el Depro, la "verde" quedó muy lejos de la zona de clasificación y, por el contrario, quedó comprometido con la zona de descenso. Si bien aún queda mucho camino por recorrer Sportivo sigue dejando pasar oportunidades y esto lo complica en la tabla de posiciones.

Los números lejos de Alberione

En lo que va de la temporada del Federal A el equipo de barrio Alberione disputó 8 encuentros en condición de visitante con 1 triunfo, 2 empates y 5 derrotas. Anotó 5 goles y recibió 12. La única victoria conseguida fuera de casa sucedió en el debut de Carlos Mazzola, allí Sportivo le ganó 1-0 a Central Norte de Salta.

Cabe señalar también que desde que asumió el entrenador devotense el equipo mostró un mayor aplomo fuera de su casa. Todo lo contrario a lo que sucede cuando juega de local. El equipo pareciera sentirse más cómodo cuando no tiene la 'obligación' de salir a buscar el resultado y los números allí son positivos.

En dicha condición, y contando el partido de Copa Argentina, con Mazzola en el banco Sportivo jugó 4 encuentros con 2 triunfos (Central Norte y Unión de Sunchales), 1 empate (Sarmiento) y 1 derrota (Güemes). Anotó 3 goles y le marcaron 3.

La 19ª fecha:

ZONA A

SAB | 17 hs Atl. Güemes. vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Árbitro: Fabricio Llobet

SAB | 19 hs Sp. Las Parejas vs. Central Norte

Árbitro: Rodrigo Rivero

DOM |17.30 hs Depro vs Gimnasia (ER)

Árbitro: Nahuel Viñas

DOM | 20 hs Boca Unidos vs. Unión de Sunchales

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

DOM | 17.45 hs San Martín (Formosa) vs. Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Luis Lobo Medina

DOM | 17.30 hs Douglas Haig vs. Sportivo Belgrano

Árbitro: Sergio Testa

DOM | 19.30 hs Chaco For Ever vs. Crucero del Norte

Árbitro: Nelson Bejas

LIBRE: Sarmiento

ZONA B

VIE | 21.30 hs Estudiantes (San Luis) vs. Ferro (Gral. Pico)

Árbitro: Cesar Ceballo

DOM | 17 hs Sansinena vs. Camioneros

Árbitro: Franco Moron

DOM | 17 hs Olimpo vs. Dep. Maipú

Árbitro: Gaston Monsón Brizuela

DOM | 17 hs Huracán (Las Heras) vs. Villa Mitre

Árbitro: José Díaz

DOM | 17 hs Sp. Desamparados vs Juv. Unida (San Luis)

Árbitro: Fabricio Llobet

DOM | 17 hs Dep. Madryn vs. Cipolletti

Árbitro: Pablo Núñez

DOM | 17 hs Sol de Mayo vs. Circulo Dep.

Árbitro: Julio Luciano

LIBRE: Sp. Peñarol

Posiciones:

ZONA A









ZONA B

















Tablas: Ascenso del Interior