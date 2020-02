El municipio desmintió supuesta contaminación en el agua

Por medio de una conferencia de prensa llevada a cabo esta mañana en la Asistencia Pública, la Municipalidad de San Francisco desmintió un mensaje que circula en redes sociales acerca de la calidad del agua que ofrece, que llega a San Francisco a través del acueducto.

Fernando Giacomino, secretario de Salud, expresó: "Nos vamos a dirigir a un tema que ha sido una viralización por un mensaje de Whatsapp y que ha alterado a toda nuestra población y decirles que el agua que nosotros consumimos diariamente es totalmente apta. Que le quede claro a la población que todos los estudios que hacemos nosotros nos han dado positivos. Queremos garantizar a la ciudad que el agua que estamos consumiendo es apta y tiene los estudios correspondientes. Esta mañana nos hemos comunicado con el secretario del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba quien nos sigue informando lo que venimos diciendo, que el agua es totalmente apta y que este Whatsapp que se ha viralizado se deje sin efecto porque no tiene sentido".

A su turno Néstor Gómez, secretario de Infraestructura, sostuvo: "También nos comunicamos con el Ersep y nos han entregado análisis sobre las muestras que ingresan al acueducto de la Cotac y nos han dado correctamente. Esa es una garantía más de que se han realizado mas de cuatro análisis y han dado correctos. Lo que también nos garantiza desde Ersep que la calidad del agua que estamos recibiendo en San Francisco y las localidades que se sirven de este acueducto es apta para consumo".

Asimismo Silvia Ruffino, de la División de Control Alimentario del Área de Bromatología, expresó: "Nosotros hacemos diez análisis semanales. Controlamos el agua de ingreso y después del tratamiento, lo que consideramos como agua de salida. Ahí hacemos análisis físico-químicos y bacteriológicos y luego tomamos muestras en distintos puntos de la ciudad para ver cómo esta trabajando el cloro que se le agregó y qué contaminación tiene. Y hemos tenido la misma repuesta. No hay contaminación microbioológica. No tenemos ningún valor que nos esté indicando que el agua no es la correcta. Lo que se hace cuando se toman muestras para tener un control generalmente se lleva la misma muestra dividida a dos o tres laboratorios y ellos las analizan de acuerdo a métodos estandarizados".

Giacomino agregó: "Nosotros recibimos un agua de la Cotac que nos da el informe del agua que ellos nos traen. Nosotros asimismo les hacemos más estudios al agua es agua porque lo único que nos garantiza el cloro son mayores estudios para garantizar que nuestra agua sea apta cuando ingresa y cuando egresa del lugar nuestro. Es decir, nosotros tenemos los análisis pertinentes y dan todo negativo por lo que queremos garantizarle a la población que el agua es totalmente apta".

A pesar de ello, Ruffino brindó como recomendación la limpieza de tanques al menos una vez al año. "Nosotros controlamos tanto domicilios como establecimientos, por eso analizamos el agua de las escuelas, de los clubes, para que de esa manera nos esté garantizando que el agua está en óptimas condiciones y no quedan residuos que puedan atraer algún tipo de contaminación", afirmó.

Giacomino sumó: "Además en Salud no hay una gran afluencia de niños con diarrea que podríamos estar pensando que el agua está contaminada con alguna bacteria. Todo lo que estamos analizando, piletas, agua de los clubes, agua del hospital, todos los análisis están siendo pertinentes por ende queremos llevar tranquilidad a toda la población. Sí generalmente en verano aumenta la cantidad de gastroenteritis pero hoy te puedo decir que no hay una mayor cantidad de casos que lo habitual para la época del año".

Consultados sobre si se tomarán medidas luego de la viralización de dichos audios, Giacomino lo negó: "No es nuestra tarea, ni sabemos de dónde viene. No sabemos quién es la persona ni de que localidad es la información", aseguró.

Sobre el final, Gómez insistió: "Se hacen análisis municipales, de la Cotac y provinciales. Evidentemente los análisis de la Cotac y los que hace la provincia son de una complejidad mayor. Nosotros lo que hacemos aquí son los análisis químicos y bacteriológicos. Nos hemos comunicado con los responsables de hacer los análisis de mayor complejidad y nos han dicho que la calidad de agua es apta para el consumo en San Francisco. Ese es el último mensaje que queremos transmitir".

Aguas de Villa María también lo desmintió

A través de un comunicado en sus redes sociales, Aguas de Villa María desmintió un mensaje que circula en redes sociales acerca de la calidad del agua que ofrece, que llega a San Francisco a través del acueducto. La firma señaló que desconoce el origen del audio que circula en mensajes o redes y que realiza todos los controles necesarios para garantizar la potabilidad del agua.

"Aguas de Villa María informa que como institución no podemos dar entidad a un audio que está circulando por redes sociales porque desconocemos el origen. Queremos enviar tranquilidad y por ello es fundamental dehar en claro que no es el agua que ofrece la Cooperativa 15 de Mayo", precisaron.

A través de Whatsapp, en las últimas horas se propagaron mensajes con origen desconocido que hacían alusión a análisis en los que se había encontrado plomo en el agua.