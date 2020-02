En menos de un mes, le robaron tres veces: le llevaron hasta el perro

Una familia de Frontera fue víctima, este sábado, del tercer robo en un mes. Esta vez les llevaron de su casa, ubicada en Calle 100 esquina 9 en Frontera, una bicicleta, una valija con herramientas, un taladro, una cámara, dinero y un celular.

Florencia, la damnificada, dialogó con El Periódico y contó detalles del hecho. "Cuando llegamos a nuestra casa nos encontramos con la puerta que da sobre Calle 9 abierta, entraron al patio y través de una ventana con rejas que forzaron, se metieron en el domicilio. Se llevaron una bicicleta SLP de mi hija, una valija con herramientas de refrigeración, un taladro, una cámara, dinero y el celular y el cargador de mi esposo", lamentó la mujer.

La mujer se mostró desesperanzada y comentó que es el tercer robo que sufren en el último tiempo: "Estamos bastante cansados de los robos. Hace 20 días, de la vereda me robaron una Honda Wave gris, la semana pasada me robaron el perro caniche. Estamos bastante cansados de los robos, vemos poco movimiento de las autoridades, es una calle muy transitada".







A su vez, contó que hasta el momento no pudieron recuperar nada de lo sustraído. "Hasta el día de la fecha no hemos recuperado nada. Sabemos quiénes son las personas que entraron pero la gente no quiere ser testigo porque tiene miedo y la Policía sin testigos no puede hacer nada. Tampoco tenemos mucha respuesta de ellos. La ciudad está cansada de recibir tantos robos", agregó.

"En menos de un mes tres veces nos han robado. No sé cómo vamos a hacer para empezar de vuelta", sostuvo la mujer, que insistió en que las herramientas sustraídas eran las que usaba su esposo para trabajar como técnico en refrigeración.

Sobre el final, instó a no comprar cosas robadas. "Hasta que no haya gente que deje de comprar cosas robadas, y hasta que no vayan presos los que tienen que ir, van a seguir habiendo robos", concluyó.

De tener información para aportar, la familia agradeció que se llame al teléfono (03564) 15602432.