Grupo de Hipotecados UVA cuestionaron al presidente Fernández: "Devaluó su palabra"

El grupo de autoconvocados Hipotecados UVA cuestionó este lunes las declaraciones del presidente Alberto Fernández en relación a la situación que atraviesan más de 90.000 argentinos que tomaron este tipo de créditos.

“Decepción tras decepción, eso nos brinda este Gobierno, nos soltaron la mano a los Hipotecados UVA y parece que también, igual al anterior, nos quieren demonizar. No lo vamos a permitir, no bajaremos los brazos, tenemos su palabra anterior Alberto Fernández Eso no es verso”, remarcaron a través de Twitter Hipotecados UVA de Córdoba.

“Nuestro objetivo es poder pagar, ni subsidios, ni compensaciones, no tergiversen el reclamo”, agregaron.

Desde el grupo a nivel nacional aseguraron que en la campaña el presidente Fernández había prometido otra cosa. "A lo largo de toda la campaña electoral, el por entonces candidato no se refería a estos créditos como una mera cuestión entre privados. Muy por el contrario, aludía a los mismos como una pesada carga para los deudores y señalaba que todo el costo de la devaluación recaía sobre los deudores y que los bancos eran los grandes beneficiarios de esta relación contractual. Así mismo, señalaba que en el año 2003 y siendo él jefe de gabinete, junto con el presidente Néstor Kirchner habían tenido que enfrentar una situación similar con los créditos hipotecarios dolarizados de la época de la convertibilidad. 'Sabemos cómo hacerlo', sentenció en más de una oportunidad", cuestionaron.

Comunicado de prensa de #HiptecadosUVA



El Presidente Alberto Fernández volvió a referirse esta mañana por Radio Continental a los créditos hipotecarios indexados por inflación, haciendo referencia a que se trata de “un acuerdo entre privados”. No es la primera vez que lo hace... — @HipotecadosUVA (@hipotecadosuva) February 10, 2020

Los autoconvocados aseguraron que “en momentos de descreimiento generalizado, cobra valor la palabra empeñada”.

“No se puede pasar de calificar estos créditos como una pesada carga para los deudores a quienes hay que brindarles una salida, y sin solución de continuidad sostener que sólo se trata de una cuestión entre particulares que aceptaron las cláusulas de un contrato”, destacaron a través de un comunicado.

Lo que dijo el Presidente

Alberto Fernández señaló quienes suscribieron hipotecas en UVA al afirmar que deben cumplir con lo que firmaron y pedir que dejen de quejarse "tan agriamente".

"Los créditos UVA son entre particulares, aceptaron una cláusula de ajuste (por inflación)", dijo el jefe de Estado al ser consultado en una entrevista con Radio Continental.

Una "solución" de los créditos en Unidades de Valor Adquisitivo había sido uno de los eslóganes más repetidos por Fernández en su campaña electoral e incluso lo repitió el 18 de noviembre ya habiendo sido electo Presidente.

Esas afirmaciones habían generado fuertes expectativas en los colectivos de deudores que buscan la desindexación de los créditos porque el capital adeudado y las cuotas corren a la par de la inflación y por encima de los salarios.

Por el contrario, el Gobierno sí decidió avanzar en la desindexación de los salarios eliminando la cláusula gatillo porque considera que es esta una herramienta eficaz para reducir la escalada inflacionaria.

Fernández responsabilizó por la situación a su antecesor Mauricio Macri, sobre quien dijo: "Estaba en campaña y suspendió las subas de los créditos. Pero el problema es que ahí hay una deuda, el contrato existe y dice que hay que indexar".

El congelamiento de las cuotas entre agosto y diciembre acumuló una deuda de alrededor de 600 millones de pesos que pagó el Estado y además se generó una distorsión entre lo que deberían pagar y lo que efectivamente están pagando los deudores, apuntó Fernández.

Con información de agencias.