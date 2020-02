Mazzola: "Mucha bronca, la misma que debe sentir el hincha de Sportivo"

Tras la derrota ante Defensores de Pronunciamiento, el entrenador de Sportivo Belgrano se mostró muy dolido y consideró que su equipo tendría que haber ganado el partido. Mazzola se lamentó por los errores en la defensa que le sirvieron la victoria a los visitantes.

"Sensación de mucha bronca e impotencia, la misma que debe sentir cada uno de los hinchas, con la misma sensación de bronca y usando quizás las mismas palabras que usaron ellos. Esa es la realidad. Creo que teníamos que haber ganado el partido porque fuimos superiores, los goles vinieron por errores nuestros y es así, muchas bronca por desaprovechar la oportunidad que teníamos hoy de ganar y meternos en el pelotón", dijo el DT.

Un cruce con la platea. Tras el segundo gol de Depro, muchos plateistas se retiraron antes del estadio propinando insultos, otros increparon directamente a Mazzola y en el final del partido el entrenador les respondió desde el banco de suplentes. Esta situación ya se había vivido en el encuentro anterior aunque con menos efervescencia. En la conferencia de prensa el DT fue consultado por esta situación. "Es normal", señaló haciendo referencia a la impaciencia del hincha.

En cuanto a los movimientos desde el banco de suplentes, Mazzola explicó que no creía conveniente sacar a un defensor. "No sacamos un defensor porque Gallardo se suma al ataque constantemente y es la zona por donde mejor juega el equipo, que es por la derecha. Entonces, para qué vamos a sumar un jugador mas si el juego lo teníamos por ese lado. Después si las jugadas no terminaban de la manera que queríamos es otra situación, pero es así. No creíamos conveniente sacar un defensor, sí cuando vino la expulsión sacamos a un cinco y pusimos a Juan Pablo (Francia) para que nos genere fútbol con ese hombre de más", indicó.

El error en segundo gol. "Son cosas que hay que hablarlas, corregirlas. Son cosas que no pueden suceder porque se pagan muy caro. En la semana hay que tirar para adelante y corregir", dijo el DT.

Una buena

Además, Mazzola destacó el debut de Juan Tomadoni (16), aunque lamentó que haya sido en una derrota. "Lo tenemos que sacar de contexto de la derrota, es algo lindo que sucedió y estoy muy feliz por eso, es un chico que se ganó esto, tiene un potencial enorme. Es una lastima que le haya tocado hacer su debut en el desarrollo final de este partido con derrota, pero creo que le va a dar mucho a Sportivo" concluyó el entrenador.