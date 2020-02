"Salados" los precios en el Cosquín Rock 2020: comprar una cerveza cuesta 440 pesos

"Mosca, decí que nos están matando con la cerveza", repetía a grito pelado uno de los seguidores de 2 Minutos cuando el grupo de Valentín Alsina ya estaba sobre el escenario Córdoba X para dar su recital. Y el cantante del grupo, Walter "Mosca" Velázquez, escuchó el pedido y le dejó un reclamo a José Palazzo, el organizador del principal festival rockero del país, que en este 20 aniversario congregó a más de 150 bandas y una asistencia que se esperaba superior a las 120 mil personas.

Y es que los precios de las bebidas no fueron de los más populares en el festival, algo que no es nuevo, aunque este año sorprendieron a muchos y en un contexto de crisis económica que se siente más. ¿Los precios? Una lata de cerveza (la del "sabor del encuentro", uno de los sponsors del evento) tenía un valor de 340 pesos, en cualquiera de sus variedades. Como no se entregaba la lata, para tomarla había que comprar un vaso de plástico no descartable, que tenía un costo aparte de 100 pesos. Es decir que para tomar una cerveza de poco menos de medio litro, había que desembolsar nada menos que 440 pesos. Y en el caso del fernet, la bebida cuesta 420 pesos, pero con el vaso el valor sube a 520 pesos.

Los vasos, en teoría, podían devolverse, pero solo había un punto en todo el gigantesco predio para tal fin, según señalaban en los puntos de venta.

El precio de las entradas era de 2800 pesos por día.

Si bien los precios de las bebidas con alcohol también pueden pensarse como una estrategia para desalentar el consumo de alcohol, fueron un comentario repetido entre las largas colas para comprar.

En el lugar había también puestos para proveer agua en forma gratuita.

Dos de los principales sponsors del festival son precisamente una marca de cerveza y otra de fernet.

¿Y el resto de precios?

Una gaseosa cuesta 150 pesos, un agua mineral 110, que podrían considerarse normales para cualquier evento de este tipo. Pero a estos precios hay que sumarle 100 pesos por el vaso de plástico en la primera compra.

La hamburguesa 230 pesos, el pancho $150 y las papas fritas 180 pesos, también precios dentro de lo habitual en los grandes eventos.